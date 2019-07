Susana Díaz pide a Iglesias que "no imponga su interés personal por encima del interés general de todos los españoles"

Publicado 12/07/2019 12:41:26 CET

ALMERIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido este viernes al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que "no imponga su interés personal por encima del interés general de todos los españoles", de cara al debate de investidura al que se someterá Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas en Almería, Díaz ha insistido en que espera que Pablo Iglesias entienda que por segunda vez "no puede ser el causante de que España no tenga un presidente socialista". En el año 2016, según ha recordado, Iglesias "no quiso que España tuviera un presidente socialista" y ahora tiene la oportunidad de no volverlo a repetir y de no impedir que España siga avanzando en derechos y en igualdad.

"Y esto no va de sillones ni de dónde él esté, sino que va de lo que España necesita y los españoles merecen, que es un gobierno progresista, de izquierda y socialista", ha señalado la dirigente socialista.