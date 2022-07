UGT y CCOO reclaman medios para frenar la siniestralidad en Almería, que ya se encuentra "por encima" de media andaluza

ALMERÍA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han reclamado este jueves medidas "contundentes" para frenar la siniestralidad en la provincia, una "lacra social" que ya se encuentra por encima de la media andaluza.

Los sindicatos se han concentrado para lamentar el fallecimiento de "otro" trabajador, en concreto en una explotación porcina de Zurgena y han señalado la "vergüenza" de que Almería sea la segunda provincia de Andalucía con más muertes en el trabajo, después de Málaga.

Según han precisado, son 12 fallecidos en Almería y 63 en Andalucía, por lo que el 16 por ciento de los fallecimientos en la región en el trabajo se han producido en Almería.

UGT y CCOO ha urgido a la administración "un control sobre las condiciones de seguridad de los centros de trabajo", así como la formación "adecuada" en prevención de riesgos a todos los trabajadores en las empresas.

Han remarcado que en Almería "solo se cuenta con 15 efectivos en la Inspección" para hacer frente esta situación, por lo que han exigido un Plan de choque "que pasa irremediablemente por incrementar los medios y recursos con inspectores y subinspectores especializados en prevención".

Otra de las medidas que han demandado es la creación del Delegado sectorial o provincial de Prevención, "que se encargaría de ello en las empresas que no cuentan con Delegado de Prevención de riesgos laborales, bien por no estar sindicalizadas o por no ser exigible debido al número de trabajadores de las mismas".

Los sindicatos han abogado por la creación de un juzgado especializado en Prevención de Riesgos laborales "para que los casos no se dilaten en el tiempo" y las ayudas a las víctimas "lleguen con mayor celeridad".

"Exigimos a las administraciones públicas mayor implicación en erradicar esta situación así como la implicación de la clase empresarial reforzando la formación y no recortando en costes", han concluido.