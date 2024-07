Vox reclama infraestructuras necesarias para la playa de Balerma (Almería) y critica su "deterioro progresivo"

ALMERÍA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Almería Rocío de Meer ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) con el objeto de ejecutar con urgencia un proyecto para la regeneración y estabilización de la costa de Balerma con las infraestructuras necesarias, para garantizar así una "solución definitiva" a la playa del pueblo.

De Meer ha denunciado "en reiteradas ocasiones" y tras reunirse con los vecinos que "este problema dura 20 años, lo que evidencia que Balerma es una de las zonas de la costa de Almería más desatendidas y abandonadas por los distintos partidos políticos, tanto el Partido Popular como actualmente el PSOE, que han gobernado en España".

Según explica Vox en su iniciativa, la playa de Balerma presenta una problemática particular: durante los temporales, el mar invade la zona la playa, provocando un deterioro progresivo que, a jucio de la formación, no ha sido abordado con responsabilidad por la Administración, "la cual ha aplicado soluciones transitorias que no resuelven de manera definitiva esta cuestión y, además, el informe de alternativas del proyecto lleva meses de retraso".

"La Dirección General de Costas del gobierno de Pedro Sánchez sigue recurriendo a aportaciones periódicas de arena para ensanchar la playa, las cuales se disipan debido a los temporales, como se ha evidenciado en la pérdida de 23.500 metros cúbicos de arena en un mes y medio", afirma de Meer.

La diputada nacional, asimismo, ha señalado en una nota que la "regresión" de la playa amenaza a las explotaciones agrarias y al casco urbano. "Hay que salvar no solo el patrimonio de los miles de habitantes de Balerma, sino también su medio de vida", ya que muchas explotaciones familiares agrarias están a lo largo de la costa y también se están perdiendo, según De Meer. "Es el pan de los vecinos, de quienes tienen aquí sus plantaciones, sus invernaderos. El futuro de todos ellos está en juego", lamenta.

Esta playa era una de las 32 galardonadas con la Bandera Azul, además de la marca de garantía Q de Calidad Turística, concedida por el Instituto de Calidad Turística Española. "Sin embargo, ante el estado de deterioro progresivo de la playa de Balerma y la falta de medidas efectivas, varios vecinos de la localidad izaron una bandera negra en señal de luto", señala la diputada.