Vox urge a "romper" los acuerdos comerciales con Marruecos "ratificados ilegales por el TJUE"

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y diputado por Almería, Rodrigo Alonso, ha urgido este lunes a "romper los acuerdos comerciales con Marruecos" una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "ha ratificado que el acuerdo comercial en materia agraria entre la Unión Europea y Marruecos no es legal".

"No queremos que se prorrogue doce meses más, queremos la suspensión inmediata" de dichos acuerdos, ha aseverado Rodrigo Alonso tras una reunión mantenida con la organización agraria Asaja Almería en su sede del municipio almeriense de La Mojonera, en la que ha estado acompañado por los parlamentarios andaluces de Vox por Almería Montserrat Cervantes y Juan José Bosquet, quien además es el presidente de Vox en dicha provincia, según ha explicado el partido en una nota.

Rodrigo Alonso ha denunciado además que los productos agrícolas que se cultivan en Marruecos "no pasan los controles sanitarios suficientes ni rigurosos", y además ha advertido de que "desconocemos ni siquiera si esos productos se han cultivado realmente allí". "No hay una trazabilidad real del producto, y esto supone un grave riesgo para la seguridad alimentaria y, por supuesto, una competencia desleal para nuestra agricultura que es intolerable", ha añadido en esa línea.

Durante esta reunión, los representantes de Vox han tratado también el tema de la "sequía extrema" que atraviesa la provincia de Almería, y al respecto Rodrigo Alonso ha afirmado que las medidas que ha propuesto la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía "nos parecen escasas".

Así, el representante de Vox ha opinado que los 25 millones en ayudas agroambientales para ecológico --60 euros por hectárea para leñosos y herbáceos no ecológicos y, para la ganadería extensiva, diez euros por animal ovino, caprino y bovino--, "son insuficientes para poder mantener las explotaciones que están en grave riesgo de desaparición".

"Está en juego la vida en el mundo rural y es fundamental fomentar que los pueblos no se abandonen y se vacíen al no quedar posibilidades para poder ganarse la vida dignamente", especialmente en Los Vélez, Almanzora y Nacimiento, donde "se necesita incrementar las ayudas para que no desaparezcan las explotaciones", ha añadido el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz.

De igual modo, Rodrigo Alonso ha querido remarcar que el Partido Popular "votó en el Parlamento europeo a favor de seguir importando productos tratados con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea, fomentando así la competencia desleal de terceros países que sufre el campo almeriense", siendo los eurodiputados del PP "los únicos españoles que votaron a favor de la posición de la Comisión Europea de permitir la presencia de residuos de dichas materias en los productos importados", según ha puesto de relieve.

"El PP ha traicionado al sector primario", ha aseverado Rodrigo Alonso, que ha criticado a los 'populares' que, por un lado, "dicen que quieren que desde Bruselas se impongan las cláusulas espejo, pero, por otro lado, votaron a favor de seguir importando productos tratados con fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea".