El XLI Festival Internacional de Folclore de Almería reúne a once grupos y amplía a tres días su presencia en la Feria

Archivo - Actuación del Grupo Flor de Atalaia, de Brasil, uno de los participantes en el XLI Festival Internacional de Folclore de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Folclore de Almería celebrará su cuadragésima primera edición del 23 al 25 de agosto con once grupos participantes y ampliará de dos a tres días su presencia en la Feria de la capital.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, participarán seis formaciones internacionales procedentes de Italia, Taiwán, Paraguay, Argentina, Brasil y Senegal y otras cinco españolas de Almería, Canarias, Galicia, Extremadura y Valencia.

El encuentro, coordinado desde el Grupo Municipal de Folclore 'Virgen del Mar' y el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, tendrá lugar en la Plaza de la Constitución a partir de las 22,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. La organización espera rondar los 10.000 espectadores durante las tres jornadas.

El concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha señalado que el festival es "uno de los elementos indispensables de nuestra Feria" y uno de los que cosecha "una asistencia multitudinaria" para disfrutar de la "riqueza de raíces en la música, la indumentaria y la cultura proveniente de países de todo el mundo".

Cruz también ha destacado el papel del Grupo Municipal 'Virgen del Mar', que ejerce como anfitrión y "mantiene viva la tradición de Almería y su provincia con las piezas de su repertorio y distintos vestuarios". "Como nos gusta destacar, es una gran muestra de color y sonoridad de otras culturas en plenas fiestas de la capital", ha añadido.

El Grupo Municipal de Folclore 'Virgen del Mar' de Almería nació hace más de 80 años y se ha mantenido desde entonces con generaciones de jóvenes almerienses y un cuadro director de renombrada solera.

Sus composiciones se basan en la tradición de la provincia y la región y sus bailes recogen las distintas culturas asentadas en las comarcas almerienses, desde la serranía hasta la costa, como el aire árabe de los trajes mojaqueros, los cantes de interior o los de la propia capital.

GRUPOS DEL DOMINGO 23

El Grupo Municipal de Folclore 'Virgen del Mar' abrirá la primera jornada como anfitrión, en la que también actuarán las formaciones de Italia, Galicia y Taiwán.

El Grupo de Abanderados de Sansepolcro representará a Italia. En 1953, la Societàdei Balestrieri, Sociedad de Ballesteros y portadora de la tradición secular del Palio della Balestra, decidió recuperar esta antigua forma de espectáculo y constituir una escuadra de abanderados.

La formación está compuesta por abanderados, tamborileros y trompetas, utiliza paños pintados a mano y lleva trajes realizados por prestigiosas sastrerías teatrales.

Por Galicia participará la Asociación Folclórica E Cultural Orballo, fundada en 1979 en Pontedeume por un pequeño grupo de personas interesadas en recuperar las antiguas tradiciones artísticas y musicales de la comarca de las Mariñas.

Su repertorio abarca las variedades rítmicas de su folclore, con Muiñeiras, Muiñeiras Vellas, Jotas, Pateados y Maneos y Muiñeiras Baixas, y cuenta con vestuario tradicional de distintas comarcas, tanto de gala como de trabajo y de montaña.

Taiwán estará representado por YiTzy Folk Dance, fundado en 1996. La compañía mezcla la cultura tradicional taiwanesa con el baile moderno y ha actuado en más de 80 festivales de todo el mundo. Sus obras muestran la historia y las costumbres del país y se inspiran también en deidades como la diosa Mazu. El grupo fue elegido como el más popular en Paderborn, Alemania, donde recibió elogios por su actuación.

GRUPOS DEL LUNES 24

La Escuela de Danza Paraguaya Kathia Coronel llevará al festival el folclore de Paraguay, en cuya difusión, enseñanza y preservación trabaja desde hace más de 20 años. Su repertorio incluye danzas como la de las botellas y las galoperas, además de otras expresiones tradicionales.

La escuela participa en festivales de todo el mundo y forma a bailarines de distintas nacionalidades con el objetivo de "promover el amor por su cultura y sus tradiciones".

Argentina estará representada por el Ballet Folclorico Argentino Municipal Rumicani, perteneciente a la municipalidad de Río Segundo, en Córdoba. Elementos como ponchos, pañuelos, bandera, bancos y boleadoras forman parte de sus actuaciones junto al bombo criollo y los sonidos ancestrales, con propuestas tradicionales del folclore argentino y composiciones propias de su director, Luis Francisco Grippa.

Desde Valencia llegará el Grup de balls populars Les Folies de Carcaixent, nacido en 1998 para reivindicar el folclore de la localidad y de la Ribera del Júcar. Desde 2005 se ha especializado en el estudio y la puesta en valor de la antigua escuela bolera valenciana.

Bajo la dirección de Francesc Xavier Rausell, ha alcanzado los 60 miembros entre bailadores y músicos, muchos de ellos relacionados con el ámbito de la investigación de su cultura.

Brasil contará con el Grupo Flor de Atalaia, una compañía dedicada a dar a conocer y mantener viva la riqueza de la cultura popular brasileña mediante la música y la danza. Procede del único estado brasileño donde convergen tres grandes biomas, Pantanal, Cerrado y Amazonía, y su repertorio propone un viaje por las cinco regiones del país para mostrar su diversidad.

GRUPOS DEL MARTES 25

La Asociación Agrupación Folclórica Aduares representará a Canarias. Se fundó en Breña Alta en 1997 y tomó su nombre de una fuente de agua natural del municipio que abastecía a la población en siglos pasados.

Mantiene la tradición textil mediante tres estilos, con trajes de faena, de gala y de manto y saya, y cuenta con tres discos en los que reproduce los aires más representativos de la música tradicional de La Palma y Canarias. Está formada por unos cuarenta miembros entre baile, cuerdas y voces, bajo la dirección de Carlos Martín Brito en la música y Milagros Rodríguez Pérez en el baile.

El Ballet Jammu, nacido en Dakar en 2008 y dirigido por Ass Ndiaye, representará a Senegal. La formación ejerce como grupo folclórico y escuela de música y danza desde el barrio marinero donde viven los Lebu, una etnia de pescadores con idioma y cultura propios.

El grupo está integrado por personas de las distintas etnias de Senegal, como wolof, bambara y toutcouleur, y presenta danzas tradicionales como el sabar y el djembé junto a elementos contemporáneos y el ritmo Mbalax.

Por Extremadura participará la Asociación Cultural y Folclórica 'Tierra de Barrios', nacida en 1968 en Almendralejo. El grupo ha actuado en toda España y en otros países y destaca por la interpretación y puesta en escena de temas tradicionales extremeños, tanto por el colorido de sus vestuarios como por "el rigor en la ejecución de sus actuaciones".

Taiwán volverá a participar en la última jornada y el Grupo Municipal de Folclore 'Virgen del Mar' cerrará la cuadragésima primera edición del Festival Internacional de Folclore de Almería como anfitrión.