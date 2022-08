Yakubiuk (IU) deja su acta de concejal en Roquetas (Almería) y no repetirá como candidato a las municipales de 2023

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-EQ-TD en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), Juan Pablo Yakubiuk, ha anunciado que va a dejar su acta de concejal y que no repetirá como candidato por IU en las próximas elecciones municipales que se celebrarán entre mayo y junio de 2023, sentido en el que la formación ha comenzado un proceso para conformar una alternativa "claramente de izquierda, ecologista y trabajadora".

Yakubiuk, quien forma parte de la corporación municipal desde 2011 y ha asumido también la portavocía de su grupo en la Diputación Provincial de Almería hasta 2015, ha trasladado a través de su perfil en Twitter una carta en la que explica que medita esta decisión desde al menos hace dos años para dejar paso a otros compañeros que "renovarán no solo las caras visibles, sino fundamentalmente las ideas y las formas de hacer las cosas".

"Dejo este acta con la humilde satisfacción que jamás utilicé mi puesto para lograr cualquier tipo de prebenda personal o familiar. Por el contrario, destapar y ayudar en la investigación de alguno de los casos más sonados de corrupción en Roquetas ha tenido un alto coste profesional y personal para mí, para mis compañeros y hasta para militantes honestos de otros partidos. Y formo parte del selecto grupo de vecinos, al que el caciquismo nunca nos tapó la boca y de los que estamos en paz con nuestra conciencia", ha trasladado.

Así, según ha explicado el partido en una nota, María Belén Pérez, que ocupa el cargo de coordinadora de formación local y es agricultora de profesión, será la nueva concejal en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar que gobierna Gabriel Amat (PP) con el apoyo de dos concejales no adscritos que dejaron Vox prácticamente al poco de iniciar el mandato.

En su reunión, los miembros de IU analizaron los acuerdos alcanzado por la dirección andaluza del partido, fundamentalmente en el calendario para la elaboración y presentación de programa y candidaturas. Así, el próximo mes de septiembre "supondrá el pistoletazo de salida para este ciclo electoral", que en IU Roquetas, según han afirmado, encaran "con mucha fuerza y esperanzas de lograr el cambio en el municipio".

"Estamos ante una nueva etapa, con nuevos retos, y con un equipo unido y con grandes candidatos y candidatas: es lo más sano y natural dar el paso luego de más de una década en la vida institucional", ha explicado Yakubiuk ante el cambio de ciclo iniciado desde IU, en el que deja sus cargos pero en el que sigue "comprometido" con su formación. "Creo que ahora seré más útil ayudando desde una segunda fila en todo lo que me requieran mis compañeras, aportando todo lo que he aprendido estos años", ha dicho.

El concejal ha dado las gracias además a todos los vecinos que han apoyado a IU con sus votos en estos años, así como a su asamblea local "por el honor de poder haber sido representante municipal". El hasta ahora concejal ha trasladado que vuelve a su puesto de trabajo, en este caso como arquitecto autónomo y profesor interino de Secundaria.

"Sé que la tentación de buscar razones ocultas está ahí, pero dejad deciros que nada de eso hay", ha atajado el edil, quien ha recordado que seguirá siendo afiliado de IU y contribuirá a "hacer realidad que Roquetas tenga el cambio urgente que se merece" en "calidad de vida, en justicia social, en borrar toda sombra de corrupción municipal y en recuperar nuestra historia y espacios naturales".

Del mismo modo, Yakubiuk espera que su dimisión sirva también como disculpa "por todas las veces que he sido injusto, cuando me sobrepasé con alguna crítica o denuncia, en mi labor de concejal de la oposición" o "por no haber estado a la altura muchas veces políticamente: soy humano, tengo limitaciones y contradicciones que intento superar".

La dirección local de IU Roquetas ha manifestado que "como siempre IU estará abierto a unir fuerzas con otras opciones de izquierda en coalición, pero también a todo vecino o vecina que quiera sumarse a lo que representa IU: una fuerza de clase trabajadora, de firme lucha contra la corrupción y el enchufismo, de preservación de nuestro patrimonio natural e histórico, y defensor de unos servicios cien por cien públicos y de calidad".