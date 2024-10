Andalucía comparte su experiencia en aplicación de soluciones para impulsar las comunidades energéticas

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha participado en el III Congreso Europeo de Comunidades Energéticas que se ha celebrado en Pamplona y en el que han participado más de 300 expertos nacionales e internacionales para acercar esta figura tanto a la ciudadanía como a las empresas.

A través de la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, la Junta ha intervenido en dos sesiones y en un workshop, en el marco del trabajo que viene realizando de una promoción activa de las comunidades energéticas, dando a conocer sus ventajas y potencialidades, asesorando con instrumentos y herramientas para facilitar su constitución, apoyando al tejido asociativo que quiere poner en marcha estas iniciativas y contribuyendo a la financiación de las instalaciones de autoconsumo.

Dentro del panel temático en el que se abordaba el papel de las mesas por el autoconsumo, la Agencia expuso a los asistentes la experiencia de Andalucía en este ámbito, en el que la comunidad ha sido "pionera", y en la que participan asociaciones, entidades, colegios profesionales andaluces, distribuidoras, comercializadoras e instaladores relacionados con esta temática, además de la Junta, según la información facilitada por la Junta en una nota de prensa.

La Agencia Andaluza de la Energía ha destacado las actuaciones llevadas a cabo para impulsar el desarrollo del autoconsumo en la comunidad, entre las que ha destacado la implantación de medidas de simplificación y racionalización administrativa, y la creación de seis grupos de trabajo en función de las necesidades encontradas. Entre ellos, uno para impulsar dentro de la Administración regional el autoconsumo en los edificios públicos y otro específico para comunidades de energía centrado en la promoción de este tipo de iniciativas a través del autoconsumo colectivo.

Además de estas sesiones, la Agencia también ha prestado soporte técnico en uno de los cuatro workshops organizados durante este congreso para compartir experiencias. En concreto, en el de 'La administración pública y el impulso de One Stop Shops (OSS) para la transición energética'. Un nuevo concepto que quiere impulsar la Comisión Europea para unificar en un sólo punto todas las cuestiones relativas a la rehabilitación energética dentro de una ventanilla única. Y, en particular, sobre cómo adaptar el funcionamiento de las Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) para responder a los requisitos que establece Europa para estas One Stop Shops.

Además, en su papel de vicepresidenta de Eneragen, Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, la Agencia ha moderado la primera sesión dedicada al desarrollo de las OTC, una figura puesta en marcha recientemente que ayudará al impulso de las comunidades energéticas a través de su labor de difusión y acompañamiento para promover procesos participativos, y que ha sido uno de los ejes temáticos principales de este congreso.

En este ámbito, dentro de la convocatoria de ayudas para la creación de Oficinas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Andalucía ya asesoró y elaboró los preceptivos informes de interés sobre 17 propuestas andaluzas para la puesta en marcha de OTC, de las cuales finalmente siete recibirán financiación hasta 2025 y otras siete fueron admitidas pero sin financiación, debido a la limitación presupuestaria establecida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para cada comunidad autónoma.

Precisamente, una de las OTC apoyadas para que recibiera ayudas estatales fue la de la Fundación Escuela Andaluza de la Economía Social (Enredcoop), que presentó sus actividades en esta sesión moderada por la Agencia. Otros temas que se han abordado en este foro han sido los retos de las comunidades energéticas industriales y la economía circular, puesto que la participación del sector industrial en asociaciones energéticas tiene un gran potencial, así como las nuevas oportunidades que la flexibilización y agregación de la demanda ofrecerán a las comunidades de energía.

Profundizar sobre la figura del One Stop Shop en Europa, la Energía como derecho, el marco retributivo de la distribución de energía eléctrica y un marco jurídico favorable para las comunidades energéticas, o la utilización de gemelos digitales como herramienta para la descarbonización, centraron también las ponencias de este tercer congreso europeo.