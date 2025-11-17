Atlantic Copper destaca que el proyecto 'CirCular' posiciona a Huelva en "el mapa de la recuperación metales esenciales"

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera delegada de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, ha subrayado este lunes que el proyecto 'CirCular' posicionará a Huelva "en el mapa internacional de la recuperación metales esenciales", dado que "solo hay ocho plantas similares a esta en todo el mundo".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el Club Cámara Huelva, foro empresarial impulsado por la Cámara de Comercio de Huelva con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, la Autoridad Portuaria de Huelva y Atlantic Copper, según han indicado en una nota de prensa.

En este sentido, Europa afronta una "dependencia crítica" de materias primas estratégicas para el desarrollo de tecnologías vinculadas a la transición energética, la digitalización y la defensa. En este contexto, Andalucía, que concentra el 90% de la minería metálica de España, tiene "una oportunidad única para reforzar su papel en las cadenas de suministro europeas".

Por ello, proyectos como 'CirCular' se enmarcan en esta visión, impulsando la recuperación de metales esenciales y posicionando a la región como "un nodo clave para garantizar autonomía industrial y sostenibilidad".

Ante una nutrida representación institucional y empresarial, Gutiérrez ha compartido los avances de ese proyecto, una iniciativa pionera que permitirá convertir residuos eléctricos y electrónicos en nuevas fuentes de metales esenciales para la transición energética y digital.

En su intervención, la consejera delegada ha subrayado que 'CirCular' posicionará a Huelva en "el mapa internacional de la recuperación metales esenciales, dado que solo hay ocho plantas similares a la nuestra en todo el mundo".

Por otro lado, puso en valor la "importancia" que tiene el sector industrial por ser "agente impulsor de progreso, empleo de calidad, competitividad y sostenibilidad ambiental y social".

Asimismo, la consejera delegada ha hecho referencia a la reciente declaración de Huelva como sede del Centro de Innovación en Economía Circular de Andalucía, agradeciendo a las Autoridades esta iniciativa y afirmando que "la economía circular aporta riqueza y atrae talento al territorio, implica la puesta en marcha de acciones transversales entre sociedad, Administraciones Públicas y empresas, además de formación y concienciación". "Así, logramos adentrarnos en un escenario en el que residuos acaban siendo transformados en materias primas", ha comentado.

El proyecto 'CirCular', declarado estratégico por la Junta de Andalucía y la Comisión Europea, representa una inversión superior a 450 millones de euros y prevé la creación de unos 350 empleos directos e indirectos, además de los generados actualmente en su fase de construcción, que ha alcanzado picos de hasta 1.200 contrataciones.

Integrada en el complejo metalúrgico de Atlantic Copper, la nueva planta será la primera en el sur de Europa capaz de recuperar metales como cobre, oro, plata, platino, paladio, estaño, níquel y zinc a partir de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso (RAEE). Con capacidad para procesar hasta 60.000 toneladas anuales, esta instalación reforzará el liderazgo de la compañía onubense como referente europeo en reciclaje tecnológico.

El proyecto ha sido concebido bajo los más altos estándares de eficiencia energética y protección ambiental. De hecho, más del 50% de la superficie de la planta estará ocupada por equipos de protección ambiental dotados de tecnología de última generación para garantizar la máxima eficiencia en el cuidado medioambiental. Esta apuesta tecnológica se enmarca en la estrategia de Atlantic Copper, que destina anualmente más de 30 millones de euros a proyectos de investigación, sostenibilidad y mejora de procesos.

El acto concluyó con un animado coloquio en el que los asistentes pudieron intercambiar impresiones sobre el papel de la industria onubense en la transición hacia una economía más sostenible y competitiva.