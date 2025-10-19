Cádiz Investment Hub destaca el potencial industrial de la provincia y el interés por el hidrógeno verde

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa Cádiz Investment Hub ha subrayado en Andalucía Trade Global 2025 el creciente interés de empresas e inversores internacionales por los proyectos de energías renovables y el potencial industrial de la provincia, especialmente en sectores como el hidrógeno verde, la tecnología o la logística portuaria.

El coordinador de la entidad, Manuel Martín, ha explicado que Cádiz Investment Hub "actúa como una oficina de atracción de inversiones impulsada por la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), con el apoyo de la Diputación Provincial", y ofrece "información sobre suelo industrial, oportunidades de negocio y acompañamiento integral a las empresas que quieran establecerse en la provincia".

"Nuestro objetivo es facilitar la llegada de inversores y ayudarles a implantarse en Cádiz a través de un soft landing o aterrizaje suave", ha detallado.

Durante el evento, la oficina ha mantenido alrededor de 40 reuniones con empresas interesadas en la provincia, lo que, a juicio del coordinador señala "un gran interés en sectores como el life science, la biotecnología, la logística y el turismo idiomático, además del tecnológico", ha señalado Martín.

En este sentido, ha destacado la creación del clúster tecnológico Nexus, que agrupa a empresas gaditanas del sector y "les permite acceder a proyectos europeos y grandes licitaciones", lo que supone "una de las fortalezas de Cádiz" como es "su creciente ecosistema tecnológico, que complementa a su ya consolidado tejido industrial".

Martín ha defendido que la provincia "es mucho más que turismo", al tiempo que ha señalado ejemplos de su capacidad industrial, como la construcción del puente que une Suecia y Dinamarca, realizado en Puerto Real, o la fabricación de buques y componentes aeronáuticos en Navantia y Airbus. "Tenemos una base industrial sólida, empresas auxiliares especializadas y una ubicación estratégica con puertos de primer nivel en Cádiz y Algeciras", ha subrayado.

HIDRÓGENO VERDE, FOCO DE INTERÉS INTERNACIONAL

El coordinador ha destacado el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, con proyectos en marcha entre Cádiz y Huelva, como uno de los grandes polos de atracción de inversión extranjera; por lo cual países como Alemania, "muy dependientes del gas ruso", están apostando por Cádiz "como punto clave en su transición energética".

Sobre la valoración del evento, Martín ha asegurado que "Andalucía Trade Global es un foro fundamental que permite actualizar contactos, compartir experiencias y reunirse con los técnicos de las oficinas de Trade en todo el mundo". "Debería celebrarse incluso más a menudo", ha añadido, tras resaltar que la edición de este año "ha superado con creces las expectativas" en participación y contactos.

Entre los principales retos, ha mencionado la necesidad de "romper etiquetas" y mejorar la percepción exterior de la provincia, ya que, como ha afirmado, son "líderes en turismo, pero también en industria, tecnología y energías renovables. Queremos atraer inversión que genere empleo de calidad y permita retener talento joven".

Finalmente, Martín ha concluido animando a las empresas "a seguir conociendo Cádiz y apostar por su potencial". "Estamos en un momento muy bueno: la provincia está creciendo, atrayendo inversión y tiene aún mucho por descubrir", ha sentenciado.