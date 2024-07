El consejo de participación debate este viernes con alcaldes la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada

ALMERÍA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada va a debatir este viernes la ampliación de la Reserva de la Biosfera con los alcaldes implicados en el proceso después de que el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, anunciara su intención de invitar a los 60 representantes municipales de Almería y Granada a abordar dicha cuestión en este espacio.

La cita, prevista a partir de las 10,00 horas, se celebrará en el centro administrativo del Parque Nacional y del Parque Natural de Sierra Nevada en Pinos Genil (Granada) a fin de despejar las dudas que buena parte de los regidores han expresado durante los últimos meses.

El consejero ya aseguró que desde el Gobierno andaluz se mantienen "los canales de diálogo abiertos" para abordar la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada, que supone solo "un reconocimiento internacional" sin "ninguna restricción".

La Junta decidió a principios de este mes extender el plazo para que los plenos de los ayuntamientos implicados pudieran trasladar sus acuerdos favorables a la ampliación de la reserva de cara a contar con una postura de consenso para conseguir dicha declaración ante la Unesco.

"La Reserva de la Biosfera es una figura de reconocimiento internacional que aporta muchas ventajas y prestigio, por lo que no debemos dejar pasar esta oportunidad de que Sierra Nevada gane 150.000 hectáreas más de Reserva de la Biosfera, lo que la convertiría en la octava reserva (por superficie) de las 53 españolas", ha defendido Fernández-Pacheco.

Desde la Junta se insiste en que esta figura es solamente "un reconocimiento" y no "una figura de protección", por lo tanto "no conlleva nuevas medidas restrictivas acerca del desarrollo socioeconómico que pueda darse en el territorio", si bien los alcaldes aún no han conseguido aclarar algunas cuestiones al respecto en determinados usos agrícolas o cinegéticos.

El consejero ya mantuvo una reunión telemática con representantes de 41 de los 60 municipios del Espacio Natural de Sierra Nevada para avanzar en esta iniciativa a finales de junio, coincidiendo con la protesta de varios de los regidores a las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla para reclamar más claridad en el proceso.

Si bien el 30 de junio se fijó como fecha tope de cara a poder armar bien el expediente y enviarlo a la Unesco en tiempo y forma, se ha decidido "estirar un poco más el plazo" en aras de articular un documento que cuente con las máximas garantías y lograr una cartografía que tenga éxito.