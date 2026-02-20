Emtusa (Huelva) incorporará a su flota cinco nuevos autobuses eléctricos con financiación municipal

Consejo de Administración de Emtusa. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, Emtusa, ha aprobado la contratación de cinco nuevos autobuses cien por cien eléctricos, que permitirán seguir avanzando en la transformación hacia una flota más sostenible, así como el inicio de distintos procesos selectivos para reforzar la plantilla y garantizar la calidad del servicio.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, dentro de la línea de mejora continua, además se ha informado de actuaciones en las instalaciones de la empresa, entre ellas la sustitución de la cubierta de la nave de talleres.

El primer teniente de alcaldesa y presidente de la empresa municipal, Felipe Arias, ha apuntado que "se siguen dando pasos para consolidar un modelo de transporte público sostenible, eficiente y cercano", que "responda a las necesidades de los ciudadanos y sitúe a la ciudad como referente en movilidad y gestión responsable de los servicios públicos".

En la sesión celebrada este viernes, el Consejo de Administración de Emtusa ha dado luz verde a la contratación de cinco nuevos autobuses completamente eléctricos, que se incorporarán a la flota tras su fabricación y entrega, prevista aproximadamente en un año, por lo que podrían entrar en servicio a comienzos de 2027.

Se trata de unidades con las mismas características que los vehículos eléctricos que ya circulan por la ciudad desde hace un año, lo que garantiza "continuidad tecnológica, eficiencia operativa y altos estándares de seguridad y confort". A diferencia de anteriores adquisiciones, financiadas parcialmente con fondos europeos, en esta ocasión la inversión se realizará con financiación íntegramente municipal, lo que refleja el compromiso del Ayuntamiento con la modernización del transporte público y la movilidad sostenible.

Con la incorporación de estos cinco nuevos vehículos, la ciudad contará con un total de 15 autobuses cero emisiones, que representarán el 37,5% de la flota, junto a 20 vehículos de Gas Natural Comprimido considerados de bajas emisiones, alcanzando así un 87,5% de la flota con tecnologías más limpias a principios de 2027.

En este sentido, Felipe Arias ha destacado la "apuesta firme y decidida" por la movilidad sostenible mediante la incorporación de vehículos eléctricos y de bajas emisiones que "contribuyen a mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y ofrecer un transporte público más moderno, eficiente y respetuoso con el entorno".

De esta forma ha subrayado que "la inversión municipal demuestra que el Ayuntamiento cree en su empresa pública y en su papel estratégico para construir una ciudad más habitable, apostando no solo por la renovación de la flota", sino también por "la mejora continua del servicio que se presta a los ciudadanos".

REFUERZO DE LA PLANTILLA

En paralelo, el Consejo ha abordado la puesta en marcha de los procesos selectivos necesarios para cubrir necesidades operativas en distintas áreas de la empresa, reforzando así la estructura interna y garantizando la prestación del servicio con los máximos niveles de calidad y seguridad.

En concreto, se iniciarán convocatorias para la creación de una bolsa de hasta 30 conductores-perceptores, así como la cobertura de tres plazas indefinidas en las áreas de Administración, Taller e Informática, que también incluyen la constitución de bolsas de trabajo asociadas.

Estas medidas responden a la necesidad de asegurar la continuidad del servicio, afrontar el incremento de exigencias técnicas y organizativas y anticipar futuras necesidades derivadas de la evolución del modelo operativo y la transformación tecnológica.

Felipe Arias ha señalado que "la mejora de la movilidad pasa también por fortalecer a la Empresa Municipal en todos sus ámbitos, especialmente en el capital humano, garantizando estabilidad laboral, reforzando los equipos y dotando a la organización de los perfiles necesarios para afrontar los retos presentes y futuros".

Asimismo, ha añadido que los trabajadores son "una pieza clave en la calidad del servicio", y por eso siguen avanzando en medidas que "mejoren sus condiciones y refuercen la estructura de la empresa".

Dentro de la estrategia de modernización, también se ha informado del proyecto técnico para la sustitución de la cubierta de la nave de talleres, una actuación que permitirá "mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad y la eficiencia de las instalaciones, en línea con el proceso de actualización integral de la empresa".