Expertos destacan que "el centro de la economía circular es la protección ambiental"

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos han destacado que "el centro de la economía circular es la protección ambiental", que será "el eje de todas las actuaciones de las personas y las empresas", toda vez que han apostado por un cambio de los modelos de negocio, ya que "el futuro tendrá que pasar por se circular o probablemente no tengamos futuro". Así lo han indicado durante su participación en el X Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales (Coancian), organizado por el Colegio de Ambientólogos de Andalucía (Coamba), que se ha inaugurado este jueves en Sevilla.

En el segundo bloque de este congreso, titulado 'Economía circular y gestión de residuos' y moderado por la directora de Desarrollo de Proyectos y RRII-Brand Manager de Grupo Llopis Servicios Ambientales, Ana Llopis, ha participado el director de economía circular Ihobe, José María Fernández; el ambientólogo y abogado de derecho ambiental y regulatorio en Cuatrecasas Joaquín Lozano; el jefe de gabinete de Planificación de Economía Circular de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, David Fernández; y Ana Álvarez, directora de Desarrollo Ambiental en EDP.

Durante su intervención, José María Fernández ha señalado que la economía circular "es un paradigma que afecta a la producción, al consumo y a la financiación y, por lo tanto, el medioambiente se está transversalizando", al tiempo que ha afirmado que "si queremos que nuestra economía sea circular no es cuestión de ponerle ganas, sino de transformar las reglas del juego" y en ella "nos van a venir transformaciones en todos los ámbitos y en todos los sectores".

"Tenéis que animaros como ambientólogos a tener esa visión transversal porque la economía circular os va a brindar oportunidades en todos los ámbitos de actuación" y "lo mismo nos va a pasar en los gobiernos", en los que la economía circular "va a afectar a todos los departamentos". "Tenemos que buscar los mecanismos de colaboración entre diferentes porque si no nos conseguiremos hacer frente al reto que se nos viene en los próximos años", ha manifestado.

Fernández ha afirmado que "tenemos un planeta enfermo, del que extraemos recursos de forma creciente, y es finito, por lo que tenemos que cambiar la forma de nuestro modelo económico" y "transformar un modelo lineal en un paradigma de cierre de ciclo". Para que esto sea factible, continúa, "un principio básico es que tenemos que ser capaces de aprovechar las materias primas presenten en los productos".

Además, ha destacado el ecodiseño, ya que "el 80% de los impactos ambientales quedan fijados en la fase de diseño", y se ha referido a la durabilidad de los productos, porque "un uso más eficiente de las materias primas tiene que obligar a que estén el mayor tiempo posible en la economía". "Tenemos que establecer cómo hacer que los productos duren más", ha señalado.

Ha apostado por un cambio de los modelos de negocio, porque "los actuales de producir y vender unidades son los que nos han llevado a acortar la vida útil de los productos". "Ganar dinero, ser más competitivo y tener mejor relación con el planeta es posible", he señalado, para concluir que "el futuro tendrá que pasar por se circular o probablemente no tengamos futuro".

Por su parte, David Fernández Guerra ha destacado que "el centro de esta transformación es la protección medioambiental", y ha incidido en que la economía circular "no es solo residuos, es lo último, es lo más importante a día de hoy, pero no es lo único".

Además, y sobre el cambio de paradigma que se ha planteado en Andalucía, ha dicho que apoyarán desde la acción de la administración este cambio de modelo "mediante desarrollos normativos y de planificación, con planes de inversiones y la participación en proyectos europeos y proyectos pilotos, como el proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz".

"Pero para ello queríamos tener un instrumento del máximo rango, para actuar como administración", la Ley Andaluz de Economía Circular (LECA). "Tras un comienzo tortuoso, no plantamos en diciembre de 2021 con el proyecto de ley ante el Parlamento y un día antes de ir a Pleno nos adelantaron elecciones". Pero "el compromiso del presidente se ha cumplido y tenemos de nuevo el proyecto" en la Cámara andaluza, ha subrayado.

Fernández Guerra ha asegurado que un cambio de modelo "no se puede hacer a coste cero para la administración, tiene que ser dotado de un equipo formdo y con recursos", al tiempo que ha resaltado la importancia de la planificación a nivel local y la contratación pública ecológica.

"HAY QUE APROVECHAR LAS VENTAJAS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR"

El ambientólogo y abogado Joaquín Liaño ha incidido en que "el centro de la economía circular es la protección ambiental y que tenemos que ser conscientes de que esta va a ser el eje de todas las actuaciones de las personas y las empresas". "Esto ya no va de cuatro ambientólogos que quieren la protección del medioambiente, se basa en el centro mismo de la actividad, con lo cual hay que aprovechar los incentivos para situarnos en la vanguardia y las ventajas que ofrece la economía circular".

"Si es tan bueno pasar del modelo lineal al circular, por qué no lo hacemos; necesitamos una norma que nos haga cambiar ese modelo, pues parece que sí", se pregunta. Así, se ha referido a la Ley de residuos y suelos contaminantes para una economía circular, "una ley que empezó mal porque la aprobamos con mucho retraso respecto a los plazos de la UE".

Ha señalado que "tenemos que trabajar en la circularidad, estamos todos convencidos, pero necesitamos incentivos, que puede venir por una obligación de la norma". "Tenemos que generar incentivos para que ese cambio de lineal a circular se produzca y tenemos que hacerlo a todos los niveles, empezando por ejemplo con las ordenanzas municipales". "Necesitamos incentivos para cambiar", ha reiterado.

"LA ECONOMÍA CIRCULAR VA MÁS ALLÁ DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS"

Por último, Ana Álvarez, de la empresa EDP, ha apuntado que "cualquier organización, fabrique un producto o preste un servicio, puede evolucionar a ser más circular" y ha añadido que la economía circular "va muchísimo más allá que la gestión de los residuos". "Esa fase previa de sensibilizar es lo más importante para poder avanzar", ha asegurado.

Ha defendido que "ningún negocio puede pensar en un proyecto como circular si no cumple una seria de principios, como que tengo que tener en cuenta que no soy una entidad independiente, y que cualquier cosa tiene repercusiones laterales", y que todo lo que se hace "no tiene sentido si no somos capaces de medirlo", de ahí que su empresa haga uso de una app muy sencilla que mide cómo de circular son las iniciativas propuestas.