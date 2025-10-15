Fundación Moeve y Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) firman convenio para mejorar el humedal de la Huerta de las Pilas

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, y el responsable de la Fundación Moeve en Andalucía, Jesús Velasco, en la firma de un convenio de colaboración para mejorar el humedal de la Huerta de las Pilas. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, y el responsable de la Fundación Moeve en Andalucía, Jesús Velasco, han firmado este miércoles el convenio de colaboración para mejorar el humedal de la Huerta de las Pilas con la instalación de un vallado perimetral y la colocación de señalética informativa.

El vallado tendrá una longitud de 810 metros y discurrirá por la zona de policía del dominio público hidráulico, marcando el espacio recogido en el Inventario de Humedales de Andalucía.

En el acto también han estado presentes Estrella Blanco, responsable de la fundación en la provincia de Cádiz, y el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Javier Vázquez Hueso, ha indicado el Ayuntamiento de Algeciras en una nota.

El alcalde ha agradecido "esta apuesta" de Fundación Moeve con el humedal Huerta de las Pilas, esperando que "pueda repetirse en el tiempo". Así, ha remarcado el trabajo de Jesús Velasco y de Estrella Blanco, resaltando también la labor de los técnicos de la Delegación de Medio Ambiente en coordinación con otras delegaciones como Urbanismo o Cultura.

"Esta es una alianza que hemos realizado en anteriores ocasiones con fines sociales y ambientales y que en el caso del humedal Huerta de las Pilas venimos fraguando desde hace tiempo", ha comentado Landaluce, haciendo hincapié en la visita que la directora general de la Fundación Moeve, Teresa Mañueco, hizo a la zona junto a representantes del Ayuntamiento.

Por su parte, Jesús Velasco ha agradecido "la disposición" del Ayuntamiento para lograr "este importante proyecto". "Todos nos hemos implicado para conseguir avanzar en este hito histórico que apuesta por el cuidado y la potenciación de nuestra biodiversidad", ha aseverado

Ambas partes han destacado el trabajo coordinado tanto con la propiedad de la finca matriz como con la Asociación Biodiversidad Laguna Huerta de las Pilas.