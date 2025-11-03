Junta y Asociación de Empresas Medioambientales de Cádiz refrendan el diálogo y compromiso en sostenibilidad

La directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta, Carmen Jiménez, y el delegado territorial de Sostenibilidad, Óscar Curtido, y el presidente de la CEC Medioambiente, Gonzalo Ganaza. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía, Carmen Jiménez, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, han mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación de Empresas Medioambientales de la provincia (CEC Medioambiente), Gonzalo Ganaza, y otros representantes de la junta directiva de esta patronal y del sector donde han refrendado el diálogo y compromiso por la sostenibilidad, la economía circular y el medio ambiente.

Según ha indicado la Junta en una nota, Carmen Jiménez y Óscar Curtido han mostrado actuaciones del Gobierno andaluz en esta materia, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y han destacado "la relevancia de seguir fortaleciendo la colaboración entre la administración ambiental y el sector empresarial".

Asimismo, la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente han abogado por "un diálogo constructivo que refuerza el compromiso común con la sostenibilidad, la innovación y un modelo económico cada vez más circular y competitivo". Además, han señalado que siguen "trabajando en la búsqueda de soluciones conjuntas que impulsen la economía sostenible en la provincia, que cuenta con una gran riqueza medioambiental".

Por otra parte, el presidente de CEC Medioambiente ha afirmado que "esta asamblea ha puesto de manifiesto la enorme implicación de las empresas gaditanas con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos". "Cada vez somos más las compañías que entendemos que la competitividad pasa por integrar la sostenibilidad en el corazón de nuestra estrategia empresarial", ha añadido.

Gonzalo Ganaza ha aseverado que "el encuentro con la Junta de Andalucía refuerza una colaboración imprescindible", por lo que ha agradecido "su permanente disposición para escuchar al tejido empresarial y trabajar juntos en la mejora de la gestión administrativa y de los trámites burocráticos". "Su cercanía y voluntad de diálogo son fundamentales para avanzar en proyectos que impulsen la economía circular, la eficiencia energética y la innovación ambiental en la provincia", ha manifestado.

Por último, el presidente de la patronal del sector en la provincia ha indicado que "desde CEC Medioambiente se seguirá trabajando para que las empresas dispongan de los medios, el apoyo y el reconocimiento que merecen en su compromiso con un modelo económico más sostenible, competitivo y generador de empleo verde en esta tierra".

Finalmente, la Junta ha indicado que en el transcurso de este encuentro entre los representantes de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y CEC Medio Ambiente se ha insistido en el trabajo conjunto y en la importancia de seguir con esta línea de entendimiento y cooperación para abordar los asuntos relativos al sector en la provincia gaditana y avanzar en desarrollo y sostenibilidad.