La Junta logra incluir cinco nuevos humedales de Cádiz y Málaga en el Inventario Español de Zonas Húmedas

El humedal de Cetina (Puerto Real, Cádiz), un complejo costero heterogéneo que combina salinas, marismas naturales y zonas lagunares sobre una superficie de más de 1.290 hectáreas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha conseguido la inclusión de cinco nuevos humedales de la comunidad en el Inventario Español de Zonas Húmedas, tal y como recoge la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 248, de 15 de octubre de 2025.

Según recuerda el Gobierno andaluz en una nota, esta incorporación se ha realizado a propuesta de la propia Junta, en el marco de su estrategia para la protección y gestión sostenible de estos ecosistemas "clave para la biodiversidad".

Con ello, Andalucía alcanza los 229 humedales reconocidos oficialmente en el Inventario Andaluz de Humedales, repartidos entre las ocho provincias, todos ellos también incluidos en el inventario nacional, un paso que refleja "la estrecha colaboración y el trabajo coordinado" entre la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

De este modo, la Junta subraya que Andalucía consolida su "liderazgo en la conservación de humedales", y reafirma "su compromiso con la Red de Espacios Naturales Protegidos y con los objetivos del Convenio Ramsar", contribuyendo así a la "protección de los ecosistemas más valiosos y vulnerables" de Europa.

Los cinco nuevos humedales incorporados destacan por su "alto valor ecológico, científico y paisajístico". Cuatro se localizan en la provincia de Cádiz: las Lagunas de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda, un conjunto de tres cubetas de origen antrópico con una superficie de 5,67 hectáreas; Huerta de las Pilas, en Algeciras, con 3,73 hectáreas; Haza de la Torre, en Jerez de la Frontera, de 39,49 hectáreas; y los Humedales de Cetina, en Puerto Real, un complejo costero heterogéneo que combina salinas, marismas naturales y zonas lagunares sobre una superficie de más de 1.290 hectáreas.

Por su parte, el quinto espacio se sitúa en la provincia de Málaga, en la Laguna de la Alberca, en Ronda, con 52,01 hectáreas. En concreto, este enclave es "especialmente relevante" por sus características geológicas y geomorfológicas. Se localiza a unos 780 metros de altitud sobre un poljé, un valle kárstico de origen relicto y rodeada por sierras calizas, que constituye un "humedal singular en el contexto andaluz y posiblemente el de mayor tamaño situado a mayor altitud en la región".

Según la Junta, todos estos humedales albergan comunidades de aves acuáticas "de gran interés", entre las que se encuentran especies catalogadas como amenazadas o en peligro de extinción, tales como la cerceta pardilla, la malvasía cabeciblanca, el porrón pardo, la garcilla cangrejera o el águila pescadora.

Al respecto, el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, ha destacado que esta nueva incorporación representa un "paso más en el compromiso de la Junta de Andalucía con la conservación de su patrimonio natural" y con "la protección de los ecosistemas más frágiles y valiosos de nuestro territorio".

En este sentido, Borrallo ha subrayado que el trabajo técnico y científico que se ha realizado desde la Consejería permite "identificar, caracterizar y gestionar los humedales andaluces con criterios de sostenibilidad y rigor", asegurando su preservación "frente a las amenazas del cambio climático y la presión humana".

Además, el director general ha valorado el esfuerzo coordinado entre las distintas administraciones, señalando que la colaboración institucional ha demostrado que cuando las políticas ambientales se basan "en la cooperación y en el conocimiento", los resultados son "tangibles y duraderos para la biodiversidad y para la sociedad andaluza en su conjunto".

Tal y como detalla la Junta, la conservación y uso racional de los humedales, incluyendo la restauración y rehabilitación de aquellos que han sido degradados, constituye "una de las líneas estratégicas de su política ambiental". De esta forma, han apuntado que estos ecosistemas actúan como refugios de biodiversidad y desempeñan "funciones esenciales en la regulación hídrica, la recarga de acuíferos, la mitigación del cambio climático y la prevención de inundaciones".

Asimismo, han subrayado que el conocimiento "detallado" de su ubicación y las características y estado de conservación a través de inventarios como el andaluz y el nacional, resulta "fundamental para orientar las políticas de protección, gestión y restauración". En concreto, la Junta considera que disponer de información precisa y actualizada es "la base para detectar posibles alteraciones o amenazas" y para garantizar "la preservación a largo plazo de estos entornos naturales únicos".