Junta y municipios de Sierra Nevada afrontan una semana clave para ampliar la Reserva de la Biosfera

Varios alcaldes, que reclaman una reunión con el consejero para aclarar dudas, se concentrarán el viernes frente a San Telmo



La Junta de Andalucía está redoblando esfuerzos estos días para que la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada cuente con el mayor respaldo posible por parte de los municipios afectados, un total de 60 de las provincias de Granada y Almería, en una semana que se antoja clave para esta iniciativa, dado que los ayuntamientos deben dar el visto bueno en sus respectivos plenos antes de la fecha límite para remitir la propuesta, que es el 30 de junio.

Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul han señalado a Europa Press que se siguen recibiendo resoluciones municipales y se está insistiendo, desde las delegaciones de Almería y Granada, para que esta propuesta de ampliación, iniciada por recomendación de la Unesco, salga adelante.

Hasta el 30 de junio se trabajará con intensidad en esta cuestión y la idea es que los municipios que den el sí a la propuesta --que no tiene que salir por unanimidad de todos los municipios--, conformen un mapa compatible con la ampliación de la Reserva de la Biosfera en los términos que ha requerido la Unesco, según señalan desde la dirección general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta.

En la actual reserva participan 60 pueblos de Granada y Almería. Sin embargo, una parte de sus términos municipales y bastantes de sus núcleos urbanos y actividades socioeconómicas quedan fuera, cuando lo que precisamente busca la Unesco con esta figura es promover ese desarrollo sostenible en la relación del hombre con el entorno.

En su última evaluación este organismo ha concluido que, para que Sierra Nevada mantenga su designación de Reserva de la Biosfera, debe ampliar la zona de transición, incluyendo los núcleos urbanos. La propuesta que se ha hecho desde Andalucía es incorporar la totalidad de la superficie de estos 60 municipios, con lo que Sierra Nevada ganaría 150.000 hectáreas más de Reserva de la Biosfera.

PROTESTA

Algunos de estos municipios se debaten entre los beneficios que puede reportarles la total integración de sus términos municipales en esta área, como el acceso a fondos y el sello de calidad internacional que supone ser Reserva de la Biosfera, y el temor a que esta designación conlleve restricciones que lastren su desarrollo.

Desde la Consejería y el Espacio Natural de Sierra Nevada vienen insistiendo en los diferentes encuentros con representantes municipales y técnicos que la Reserva la Biosfera es un área no protegida y no conlleva legislación específica, sino que es un reconocimiento a unos valores que tiene la zona, como lo es un Geoparque u otros reconocimientos de la Unesco. Y toda vez que este organismo no tiene capacidad para legislar.

En este contexto, varios alcaldes han anunciado su intención de concentrarse el próximo viernes a las 10,30 horas a las puertas del Palacio de San Telmo en Sevilla para reclamar la reunión "directa" que solicitaron el pasado 15 de mayo con el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, a fin de despejar sus dudas.

Según ha trasladado el alcalde de Fiñana (Almería), Rafael Montes (PSOE), 32 de los 60 representantes de los municipios de ambas provincias han expresado su rechazo a realizar pronunciamiento alguno en los plenos de sus corporaciones hasta reunirse con el consejero y establecer una "posición consensuada sobre los nuevos límites físicos y administrativos" que conlleva la ampliación.

"Estamos de acuerdo con la ampliación de la Reserva, pero queremos que nos expliquen que conlleva la ampliación de los límites y qué problemáticas pueden existir al respecto así como que nos detallen cuáles son esos beneficios que tendremos porque, hasta ahora, no hemos percibido ninguno", ha manifestado Montes en declaraciones a Europa Press, para quien espera que dicho título sirva para "algo más que marcar la casilla de subvenciones".

El primer edil ha recordado que sin los alcaldes "no hay biosfera ni reserva", sentido en el que ha precisado que hasta ahora solo cinco municipios de Almería --Alhabia, Alboloduy, Beires, Laujar de Andarax y Rágol, todos ellos gobernados por el PP-- han aprobado su adhesión mientras que otros, como Canjáyar (PP), han llevado el asunto a pleno aunque con el rechazo municipal.

Con ello, ha insistido en mantener dicha reunión con el también portavoz del Gobierno andaluz para poder adoptar definitivamente una postura. "Nosotros vamos con toda la voluntad del mundo", ha asegurado el alcalde de Fiñana quien, pese a ser favorable a la ampliación de la Reserva, reclama "claridad" y que sea el consejero "el que diga y comprometa su palabra sobre las consecuencias que tendrá la ampliación".

TRES AÑOS DE REUNIONES

Por su parte, desde el Gobierno andaluz han recordado las múltiples reuniones que se han convocado durante los últimos tres años con especial incidencia desde el pasado mes de enero, cuando se llamó a los 60 ayuntamientos a encuentros presenciales en Canjáyar (Almería), La Calahorra, Órgiva y Pinos Genil (Granada) para explicarles la propuesta de ampliacion y solicitarles el acuerdo de pleno. A ellos acudieron 42 municipios.

Asimismo, y tras la demanda de algunos ayuntamientos, se volvieron a convocar el 16 de mayo dos reuniones telemáticas de carácter técnico y con presencia de los delegados territoriales para Almería y Granada desde las delegaciones territoriales y el representante de la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos de la Junta.

Estas reuniones se saldaron con escaso éxito, puesto que a la de Almería solo acudieron representantes de Beires, Rágol, Alhabia, Alboladuy, Santa Cruz de Marchena y Laujar de Andarax mientras que a la de Granada fue un representante de la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra y otros de Lugros, Gójar, Güejar Sierra, La Taha y Niguelas.

El 19 de mayo el director del Espacio Natural de Sierra Nevada volvió a enviar a todos los ayuntamientos, vía correo electrónico, información sobre los "beneficios" de la ampliación de la Reserva de la Biosfera y se convocó a reunión presencial en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada en día 22 de mayo a la que acudieron solo los representantes de Cádiar, La Calahorra, Carataunas, Dílar, Güejar Sierra, Lanjarón, Lanteira, Lecrín, Nigüelas, Órgiva, Pórtugos y Válor.