La Junta suma 1,4 millones de euros en inversiones de carácter ambiental en Roquetas de Mar (Almería)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, durante una reunión con el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha valorado este viernes las inversiones directas llevadas a cabo por su departamento en el municipio almeriense de Roquetas de Mar, que se elevan a más de 1,4 millones de euros.

En una nota, García ha destacado las dos subvenciones concedidas al Consorcio de Residuos del Poniente Almeriense, del que forma parte el Ayuntamiento de Roquetas, para una línea de tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente y la mejora de instalaciones de tratamiento mecánico-biológico, valoradas en 7,2 millones de euros.

"Estas actuaciones han permitido avanzar de forma decidida en la mejora de la gestión ambiental del municipio y en la protección de espacios de alto valor natural, al tiempo que se ha reforzado la colaboración con el Ayuntamiento", ha señalado la consejera, quien se ha reunido con el alcalde del municipio, Gabriel Amat, junto con el delegado territorial del ramo, Manuel de la Torre.

La titular andaluza de Medio Ambiente ha indicado que estas inversiones responden a una "visión integral de la política ambiental del Gobierno andaluz" en la que "la correcta gestión de los residuos y la protección de los ecosistemas van de la mano del bienestar de la ciudadanía y del desarrollo equilibrado del territorio".

En este sentido, ha destacado la importancia de seguir avanzando en infraestructuras y servicios que faciliten el cumplimiento de la normativa y mejoren la calidad ambiental en los municipios.

Al respecto, ha recordado que, en el marco del plan de apoyo a la implantación de la normativa de residuos, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha resultado adjudicatario de una ayuda de 184.700 euros, correspondiente a la convocatoria de 2021, destinada a impulsar la recogida separada de biorresiduos y a desarrollar acciones de concienciación ciudadana.

RIBERA DE LA ALGAIDA

Uno de los espacios en los que se ha concentrado una parte relevante de las actuaciones es la Ribera de la Algaida, un humedal costero incluido en el Inventario de Humedales de Andalucía.

En este enclave, la Consejería está ejecutando un proyecto de señalización, cerramientos y cartelería, financiado con fondos Next Generation, del que aproximadamente 375.000 euros se destinan a la Ribera de la Algaida y a la parte del Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar incluida en el término municipal de Roquetas de Mar.

A esta intervención se suma un proyecto adicional orientado a la mejora del hábitat para las aves en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar y en los humedales del Poniente almeriense, con un presupuesto de 788.000 euros, que contempla actuaciones específicas tanto en Punta Entinas como en la Ribera de la Algaida.

La consejera ha afirmado que estas iniciativas "refuerzan la conservación de un espacio clave para la biodiversidad y han mejorado sus condiciones para el uso público compatible con la protección ambiental".

En el entorno de la Ribera de la Algaida discurre la vía pecuaria Cañada Real de la Costa, acondicionada como Puerta Verde de Roquetas de Mar, que conecta los núcleos de Aguadulce y Roquetas y funciona como prolongación de los paseos marítimos.

En este ámbito se han realizado actuaciones de mejora de la seguridad y la accesibilidad, así como trabajos de reparación, plantaciones, tratamiento de la vegetación y reposición de cartelería informativa, con una inversión superior a 100.000 euros.

García ha subrayado que "se ha actuado sobre un espacio muy utilizado por la ciudadanía, combinando la conservación ambiental con el disfrute responsable del entorno".

92 MILLONES EN LA PROVINCIA

Durante el encuentro, la consejera también ha hecho hincapié en el "esfuerzo inversor" en el conjunto de la provincia de Almería, donde los presupuestos autonómicos han destinado 92 millones de euros durante los años 2025 y 2026, con partidas dirigidas a ámbitos "clave" como la gestión de residuos, la restauración ambiental y la conservación de la biodiversidad.

Entre las actuaciones más relevantes, ha remarcado el plan de sellado y restauración de vertederos, con una inversión superior a 12 millones de euros en la provincia, cofinanciada con fondos europeos del Programa Feder Andalucía 2021-2027.

Estas intervenciones se están desarrollando en distintos municipios almerienses y se integran en una estrategia autonómica orientada a la economía circular y a la recuperación ambiental de enclaves degradados.

La consejera ha puesto de relieve, asimismo, las inversiones realizadas en puntos limpios y las líneas de ayudas a los municipios para mejorar la gestión de los residuos, que en el conjunto de la provincia de Almería superan los 17 millones de euros.

Estas actuaciones han permitido avanzar en la implantación de la recogida separada de biorresiduos, la mejora de las instalaciones de tratamiento y la modernización de los servicios municipales, un ámbito en el que Roquetas de Mar se encuentra entre los municipios beneficiados, reforzando su papel dentro del sistema provincial de gestión de residuos.

García ha manifestado que este conjunto de actuaciones "demuestra el compromiso de la Junta de Andalucía con una Almería más sostenible, en la que se protege el patrimonio natural, se mejora la gestión ambiental y se apoya a los ayuntamientos para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía", subrayando la importancia de mantener una colaboración constante entre administraciones para seguir avanzando en estos objetivos.