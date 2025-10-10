Liberado un ejemplar de águila imperial en término de Gobernador (Granada)

El delegado de Sostenibilidad de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, ha liberado el ejemplar de águila - JUNTA

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha liberado un ejemplar de águila imperial ibérica (Aquila adalberti) en el término municipal de Gobernador, en la comarca de los Montes de Granada, en el marco del plan de recuperación del águila imperial ibérica, especie catalogadas como en peligro de extinción en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

A la suelta han asistido el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Granada, Manuel Francisco García, junto con el alcalde de Gobernador, Patrocinio Manuel Ruano, y técnicos que desarrollan los trabajos de seguimiento y recuperación de esta especie catalogada en peligro de extinción.

El ejemplar liberado es un pollo nacido esta primavera en Sierra Morena (Jaén) que fue recuperado en julio en las inmediaciones de su nido, sin capacidad de vuelo, por lo que fue rescatado e ingresado en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de dicha provincia. Tras una primera atención veterinaria, el joven ejemplar fue integrado en un voladero junto a otros dos individuos juveniles de su misma especie, para favorecer su desarrollo y aprendizaje.

Durante los meses de verano, el águila fue recuperando su condición física gracias a los cuidados del personal del CREA, que incluye alimentación con presas vivas para facilitar su entrenamiento en el vuelo y la caza. Alcanzada la madurez necesaria y coincidiendo con el periodo natural de emancipación de los jóvenes, la consejería ha considerado óptimo su traslado y liberación en la provincia de Granada, una de las nuevas áreas de asentamiento de la especie en Andalucía.

El águila imperial ibérica, símbolo de la fauna ibérica y uno de los mayores depredadores del ecosistema mediterráneo, es una de las especies que mayores esfuerzos de conservación ha requerido por parte de la Junta de Andalucía. Actualmente está catalogada en Andalucía como "en peligro de extinción", si bien su evolución poblacional en las dos últimas décadas refleja una tendencia positiva.

A principios de siglo apenas se contabilizaban menos de 30 parejas reproductoras en toda la comunidad. Sin embargo, las medidas de conservación, los programas de seguimiento y la reducción de amenazas han permitido multiplicar por seis su población, alcanzando en la actualidad 176 parejas reproductoras distribuidas por las principales sierras y zonas naturales de Andalucía.

Junto con este incremento demográfico, la especie ha experimentado también una expansión de su área de distribución, consolidando antiguos núcleos reproductores y colonizando nuevas zonas de nidificación. Entre ellas destaca la provincia de Granada, donde el águila imperial desapareció como especie nidificante a comienzos del siglo XX y no se registraron nidos durante casi ocho décadas.

En 2017, el equipo técnico del Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas y Rapaces Amenazadas constató la primera nidificación exitosa en la comarca de Sierra Arana, un hecho considerado histórico por devolver a esta especie a los cielos granadinos tras casi ochenta años de ausencia. Desde entonces, la tendencia ha sido ascendente.

DIEZ PAREJAS REPRODUCTORAS

En la actualidad, Granada cuenta con diez parejas reproductoras distribuidas principalmente por la comarca de Los Montes, y zonas de dispersión en las comarcas de Baza, Guadix y Alhama (Ventas del Huelma); lo que confirma la consolidación de esta provincia como un territorio de interés para la especie. Durante la presente temporada reproductora (2025) han nacido 19 pollos, de los cuales nueve han sido equipados con emisores GPS para su seguimiento científico, permitiendo recopilar información clave sobre sus desplazamientos, zonas de alimentación y mortalidad.

El delegado territorial, Manuel Francisco García, ha destacado durante la suelta que "los esfuerzos realizados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la conservación del águila imperial están dando sus frutos. En apenas unos años hemos pasado de tener una sola pareja reproductora a diez, con un número creciente de pollos nacidos en libertad".

García ha subrayado también "el potencial de la comarca de Los Montes, con un marcado carácter mediterráneo y una abundante población de conejos, especie presa fundamental para depredadores como el águila imperial o el lince ibérico. Estos recursos naturales sitúan a este territorio como una zona estratégica para la recuperación de especies amenazadas en Andalucía".

En el acto, el delegado territorial ha querido poner en valor el trabajo de los técnicos y agentes de medio ambiente que forman parte del Plan de Recuperación, así como la colaboración entre las distintas provincias andaluzas para garantizar el éxito de las actuaciones. "El compromiso de los expertos de la consejería en la conservación del águila imperial es extraordinario. Su labor de seguimiento, rescate, manejo veterinario y reintroducción en el medio natural es una muestra del esfuerzo colectivo que está permitiendo recuperar a esta especie emblemática", ha señalado.

CONEXIÓN TERRITORIAL

El delegado ha añadido que este tipo de actuaciones "refuerzan la conexión entre las distintas poblaciones andaluzas y favorecen el equilibrio ecológico entre las provincias orientales y occidentales de la región".

Por su parte, el alcalde de Gobernador, Patrocinio Manuel Ruano, ha agradecido que el municipio haya sido elegido escenario para la suelta, destacando la "importancia de implicar al territorio rural en los programas de conservación de fauna y el valor educativo que supone presenciar una liberación de estas características".

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente mantiene activa una estrategia de conservación integral del águila imperial ibérica que incluye la mejora del hábitat, la vigilancia de nidos, la recuperación de ejemplares heridos y el control de amenazas como el uso de venenos o tendidos eléctricos peligrosos.

Gracias a este trabajo coordinado, Andalucía se ha convertido en el principal bastión europeo del águila imperial ibérica, una especie exclusiva de la península que hoy sigue recuperando terreno y que vuelve a surcar los cielos granadinos con el impulso de la ciencia, la gestión ambiental y el compromiso de toda la sociedad.