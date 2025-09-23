Moeve impulsa la transición energética de sus plantas industriales en Huelva con una inversión de 94 millones

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque Energético La Rábida y la Planta Química de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva) ha destacado su "consolidada posición" durante el último año como "referentes industriales" en sostenibilidad con una inversión de 94 millones de euros, "que ha permitido el desarrollo de múltiples proyectos medioambientales en línea con la estrategia Positive Motion de la compañía".

Así se recoge en la nueva Declaración Ambiental EMAS 2024, en la que destacan un futuro ahorro en el consumo de agua de más de 2,2 millones de metros cúbicos, con la inversión ya iniciada en la planta de tratamiento de aguas y la valorización de un 60% de los residuos generados, entre otras acciones, ha indicado la compañía en una nota.

El director del Parque Energético La Rábida, Jorge Acitores, ha subrayado que "esta declaración demuestra el compromiso diario del equipo con un modelo energético más eficiente y respetuoso". "Hemos logrado importantes avances en eficiencia hídrica, reducción de residuos y emisiones, y damos pasos decisivos hacia el uso de moléculas verdes. Todo ello con la sostenibilidad y el territorio como prioridades".

En el mismo sentido, Esther González, directora de la planta Química de Palos de la Frontera ha destacado "el trabajo diario de todos los profesionales que nos permiten superar año a año los requisitos recogidos en la revisión de la Autorización Ambiental Integrada y seguir afianzándonos como uno de los grandes referentes medioambientales no solo Andalucía sino de conjunto de España".

GESTIÓN AMBIENTAL Y VALORIZACIÓN DE RECURSOS

En 2024, el Parque Energético ha gestionado más de 15.000 toneladas de residuos, de las cuales casi 8.000 toneladas fueron valorizadas, lo que representa un incremento del 18% respecto a 2023, en su compromiso por reducir el volumen de residuos destinados a depósito controlado. Asimismo, se prevén reutilizar más de 2,2 millones de metros cúbicos de agua, un 6,6% más, "gracias a la mejora del sistema de tratamiento de efluentes". Parte de esta agua regenerada se utiliza en procesos industriales.

Estas medidas han sido reconocidas con la renovación de la certificación EMAS, además de las certificaciones ISO 14001 (medio ambiente), ISO 50001 (energía) e ISO 45001 (seguridad laboral).

Por su parte, durante el pasado año se realizaron trabajos de actualización y modernización de equipos, así como otras mejoras "importantes", en la planta de tratamiento de efluentes de la planta química de Palos. Estos trabajos tuvieron como resultado "una importante innovación de dichas instalaciones y la optimización de su actividad", así como "la mejora en los niveles de cumplimiento medioambiental que se situaron muy por debajo de lo exigido por la normativa actual".

REDUCCIÓN DE EMISIONES

En lo relativo a las emisiones, el Parque Energético La Rábida ha mantenido "todas sus emisiones" dentro de los valores establecidos en su autorización ambiental. En cuanto a gases de efecto invernadero, el complejo ha reducido su intensidad de emisión a 0,127 toneladas de CO2 equivalente por tonelada de crudo procesado, mejorando respecto a los 0,129 del año anterior. "Todo ello se ha logrado con un volumen de producción creciente, lo que pone de manifiesto la eficiencia de los procesos implementados", ha remarcado Moeve.

Según Acitores, "se ha logrado un cumplimiento del 92,8% de los objetivos ambientales marcados para este año. Esta mejora refleja tanto la inversión realizada como la implicación de toda la organización en nuestras metas de sostenibilidad".

Asimismo, la Planta Química de Palos se ha impulsado los trabajos para la obtención de derechos de emisión GEI para el periodo 2026-2030, a la vez que se han mejorado estructuras de producción al permitir la utilización de combustibles de origen renovable --como el biogás-- en el proceso de fabricación, en línea con el compromiso de la compañía para reducir su huella ambiental.

COMPROMISO CON PERSONAS Y ENTORNO

Moeve ha destacado que la formación ambiental también ha sido "una prioridad", de forma que más de 4400 profesionales, entre personal propio y contratistas, han participado en Huelva en programas de capacitación y jornadas de sensibilización, como el Día Mundial del Medio Ambiente o el Día del Agua. Igualmente, se ha reforzado la comunicación con los grupos de interés mediante canales de participación establecidos en la provincia.

El complejo mantiene su colaboración con la Autoridad Portuaria y ha superado la auditoría correspondiente a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de Puertos del Estado, en línea con su "compromiso" con el entorno industrial y natural.

A través de su fundación, Moeve trabaja en la protección de la biodiversidad en sus áreas de operación, con iniciativas que promueven la educación ambiental y la recuperación de ecosistemas. El compromiso con el mantenimiento y mejora de la Laguna Primera de Palos, la recuperación de las lagunas de La Rábida y proyectos destinados a la mejora de la biodiversidad en Moguer o Palos de la Frontera son las acciones más destacadas en este ámbito realizadas.

UN FUTURO "MÁS SOSTENIBLE"

La declaración ambiental EMAS es una herramienta de transparencia que permite informar públicamente sobre el comportamiento ambiental de Moeve, y forma parte de su hoja de ruta hacia una energía "más limpia". Moeve destaca que el Parque Energético La Rábida "seguirá siendo clave en este proceso gracias a su papel estratégico en la producción de biocombustibles de segunda generación, hidrógeno verde y soluciones sostenibles".

Destaca la construcción de la planta de biocombustibles 2G, "que convertirá al complejo en el de mayor producción del sur de Europa", y de una nueva planta de Alcohol Isopropílico IPA) que, tras su próxima puesta en marcha en 2026, "será uno de los principales modelos de instalación industrial sostenible en su categoría de Europa".

La compañía tiene habilitada la una dirección de correo electrónico donde se solventarán todas las dudas acerca de las declaraciones ambientales y su contenido: comunicacion.huelva@moeveglobal.com.

La Declaración Ambiental certificada por EMAS es "el último ejemplo de ese compromiso sostenido con la información rigurosa, pública y accesible", señala Moeve que subraya que se distingue por "la continuidad en este ejercicio año tras año, con responsabilidad y vocación de mejora continua", lo que "forma parte de una cultura corporativa que entiende que la sostenibilidad no se construye solo con tecnología, sino también con confianza, participación y escucha activa". "La certificación EMAS refuerza ese camino, validando no solo los resultados, sino también el proceso de transparencia que los acompaña", añade.