Paradela confía en que el Gobierno realice tres subestaciones "esenciales" para la industria de Huelva

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha expresado en Comisión parlamentaria que confía en que el Gobierno de España "asuma su compromiso" de realizar tres subestaciones eléctricas en Huelva, ya que estas son "esenciales" para atender a las "necesidades energéticas" de los proyectos relacionados con el hidrógeno verde y la faja pirítica en la provincia.

A una pregunta del Grupo Parlamentario Vox sobre las "necesidades energéticas" de Huelva ante los proyectos relacionados con el hidrógeno verde, el consejero ha explicado que en el proceso de modificaciones puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 se ha conseguido "rascar muy poco", ya que "en modificaciones puntuales, siete millones y medio de los 489 que se han dotado para toda España, apenas un 1,5%, realmente es que no requiere mucha más descripción".

Sin embargo, ha remarcado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "sí señala que va a construir tres subestaciones en Huelva", que son "esenciales, para estos proyectos, sobre todo relacionados con el hidrógeno verde y la faja pirítica".

"Dice que se van a construir, lo que pasa es que todavía no hay dotación presupuestaria porque entrarían en el ciclo siguiente. Confiamos en que eso se materialice, pero cuando al no ver la dotación presupuestaria, pues no se termina de tener certeza", ha enfatizado.

Al respecto, ha subrayado que en la planificación de transporte eléctrico, por parte de la Junta, "se ha hecho un trabajo exhaustivo", ya que "son 222 las solicitudes que se han recibido para toda Andalucía, una parte importante de Huelva debido al dinamismo industrial que está adquiriendo la provincia en la transición energética" y "esperamos que esa solicitud, tan bien fundamentada y aterrizada se atienda".

"Nosotros le pedimos, no llega a 550 millones de euros de nueva inversión, y por supuesto que se sigan ejecutando los 284 pendientes de la actual, en la parte que corresponde a Huelva", ha añadido.

Además, ha remarcado que el Ministerio y Red Eléctrica han recibido la propuesta de las 17 comunidades autónomas, se envió antes del 31 de marzo, y tienen seis meses para estudiarlas. "Pero nosotros seguimos reuniéndonos con Red Eléctrica e insistimos, siempre con fundamentos y con hechos, y en ese camino seguiremos".

Por otro lado, cuestionado por las necesidades hídricas para estos proyectos, ha aprovechado para explicar que en la producción de hidrógeno convencional "se utilizan entre 17 y 23 litros por kilo de hidrógeno", pero "cuando esa energía que alimenta el proceso de electrólisis sea renovable, vamos a bajar como máximo a 15 litros por kilo de hidrógeno", por lo tanto, "estamos sustituyendo un proceso por otro más eficiente".

"Ello unido a las inversiones que estas compañías están haciendo en la eficiencia en el propio uso del agua, y al hecho de que los 23 proyectos que hay en marcha en Andalucía, de ellos 22 utilizan agua regenerada, solo una pedido de agua en superficie. Por tanto, siempre me gusta aclarar, por favor, no veamos en el tema del agua un fantasma antes de esta enorme oportunidad que tenga Andalucía", ha subrayado.

Además, se ha referido también a las infraestructuras de transporte, de las que Huelva, en su opinión "no está bien dotada" y es "de sobras conocido, son cuestiones que deberían caer por su propio peso y que deberían estar admitidas en el Plan de Infraestructuras del Gobierno de España desde hace posiblemente no años, sino décadas".

Por su parte, el parlamentario de Vox Rafael Segovia ha comenzado ha señalado que antes los proyectos relacionados con el hidrógeno verde que se plantean en la provincia "se palpa un optimismo generalizado, que a nosotros, además, nos parece que está fundado" y que "puede ser muy positivo para la buena evolución del proyecto.

No obstante, aunque Huelva "puede atraer muchas empresas", pero "tiene unas graves carencias en infraestructuras de transporte, por ejemplo, tanto de materiales como de personas, que puede dificultar el asentamiento de mano de obra en la provincia".

Asimismo, ha señalado que "otro problema" es "disponer del agua necesaria", porque "aunque en Huelva sobre agua, pero faltan embalses y faltan también obras para poder llevar el agua de un lado a otro, en cualquier caso, se podría desalar".

Sin embargo, para el parlamentario "el peor de los problemas y el más complicado de resolver", es disponer de la energía renovable "necesaria" para la producción de hidrógeno verde. "Usted manifestó en la mesa que Huelva ha duplicado en cinco años la capacidad de instalar energía renovable pasando de 650 megavatios a 1.100, y que había otros 1.900 en tramitación, Todo eso suman 3.000 megavatios, que es la mitad de los seis gigavatios de energía renovable que va a necesitar la industria onubense para 2035", ha subrayado.