La Plaza del Clima y la Energía de la Diputación de Cádiz finaliza en Trebujena su recorrido por la provincia

La Plaza del Clima y la Energía de la Diputación llega este miércoles a Trebujena, la última parada del recorrido previsto para esta iniciativa por la provincia tras pasar por Cádiz, Jerez, Ubrique, Conil y La Línea.

Según ha indicado la Diputación en una nota, será la céntrica plaza de España el lugar donde se habilitarán los puestos informativos, juegos y actividades con los que la Diputación trata de concienciar sobre la importancia de que toda la población se implique en la lucha contra el cambio climático.

Así, durante los días 5 y 6 de noviembre, quienes visiten la Plaza del Clima y la Energía encontrarán un colorido espacio expositivo en el que podrán informarse de forma práctica y amena sobre la transición energética, así como aprender hábitos de vida sostenibles que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático tanto en su entorno más cercano como a nivel global.

Diputación ha recordado que en la Plaza del Clima y la Energía hay seis expositores, comenzando el recorrido recogiendo en el puesto número 1 el denominado 'Pasaporte del Clima y la Energía'. A continuación, en el resto aprenderán sobre cambio climático, ahorro energético, movilidad sostenible, consumo responsable y gestión del agua.

A medida que se vayan superando los juegos y actividades propuestos en cada uno de los expositores, se irán cumpliendo retos que luego se podrán canjear por obsequios. La programación para ambas jornadas incluye también ambientación musical, cuentacuentos, espectáculos de magia y títeres.

Con esta iniciativa, gestionada a través de la Agencia Provincial de la Energía, adscrita a su vez al Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, la Diputación pretende animar a la población a convertirse en "guardianes del planeta", tal y como afirmó el diputado responsable, Javier Vidal, en la presentación de este programa.

La Plaza del Clima y la Energía de la Diputación está inspirada en el proyecto 'Asteklima Azoka', impulsado por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental-Ihobe en el País Vasco. Para su desarrollo en la localidad, la Diputación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Trebujena.

