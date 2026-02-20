El proceso de ampliación de la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada encara su última fase

Archivo - Cartel divulgativo de la propuesta de ampliación y rezonificación de la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada. - WEB JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El procedimiento de tramitación para la ampliación y rezonificación de la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada, que afecta a unos 60 municipios de las provincias de Granada y Almería, encara su última fase.

Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente han señalado a Europa Press que la propuesta de ampliación sometida a exposición pública a finales del pasado octubre no ha recibido ninguna alegación, por lo que el expediente sigue su curso.

Esta última fase consistirá en el estudio y revisión de la propuesta por parte del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB de la Unesco, que mantendrá su reunión anual a mitad de año y emitirá su informe.

Tras la evaluación periódica que deben cumplir los territorios designados con esta figura cada diez años, el Consejo Internacional de Coordinación concluyó que la reserva de Sierra Nevada no cumplía los criterios del Marco Estatutario y lanzó una serie de recomendaciones.

Entre los años 2022 y 2024, desde la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos y el equipo de gestión de la reserva se han ido realizando trabajos en este sentido, atendiendo a que estas recomendaciones "son de obligado cumplimiento" para mantener esta designación internacional que Sierra Nevada ostenta desde 1986.

LA PROPUESTA

Con esta propuesta de ampliación, la superficie de la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada pasaría de 172.238 a 244.442 hectáreas, lo que supone el incremento del 29,54 por ciento en su extensión.

Con ello se incorpora íntegramente la zona de transición, respondiendo así a la recomendación del Consejo Internacional de Coordinación.

La Junta reconoce en el dossier de la propuesta sometido a exposición pública, consultado por Europa Press, que este proceso de ampliación ha sido "bastante complejo", dado que son 61 los términos municipales que participan del ámbito territorial de la reserva ampliada.

Para la definición y consenso del ámbito ampliado, se desarrolló una campaña de comunicación y participación, siendo hasta este momento 20 los nuevos ayuntamientos que incorporan su término municipal completo al ámbito de la reserva, un compromiso formalizado con el acuerdo de sus plenos municipales.

Estas incorporaciones, sumadas a los seis municipios que ya se encontraban íntegramente en la reserva actual, hacen que sean 26 los términos municipales completos en el ámbito ampliado.

En cuanto a la población, tras lo consensuado con los ayuntamientos, se pasa de 10.760 a un contingente poblacional de 98.949 habitantes, de los cuales, 38.461 habitan dentro de los límites estrictos de la reserva y el resto, en sus bordes.

Mantiene la Junta que esta ampliación ha sido objeto de un "intenso y continuado trabajo tanto técnico como de participación, de ahí que la propuesta que se presenta sea sólida y consensuada, respondiendo de forma suficiente a las recomendaciones del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB y permitiendo, tal como indicaba este organismo, el cumplimiento efectivo de la función de desarrollo sostenible de la reserva de la biosfera".