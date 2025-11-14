El Servicio Andaluz de Salud es reconocido en los Premios Sanidad #PorElClima por su estrategia de gestión ambiental

El SAS, ganador de los Premios Sanidad #PorElClima por su estrategia de gestión ambiental. - JUNTA DE ANDALUCIA

14 Nov.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sido reconocido como uno de los ganadores de los Premios Sanidad #PorElClima 2025, que han distinguido a las organizaciones con "mayor compromiso y resultados en sostenibilidad y reducción de emisiones dentro del ámbito sanitario". El jurado ha premiado el Plan Estratégico de Gestión Ambiental Integrada (Pegai), Horizonte 2030, una hoja de ruta "pionera" en España para la descarbonización del sistema sanitario público andaluz.

Según ha informado la Junta en una nota, este reconocimiento ha puesto en valor la estrategia del SAS para reducir su huella de carbono mediante la gestión eficiente de la energía y los recursos, la mejora del impacto climático de los edificios sanitarios, la movilidad sostenible, la compra publica estratégica, el uso responsable del agua y la economía circular aplicada a materiales y residuos sanitarios.

El plan ha contemplado diferentes medidas como la instalación de placas solares fotovoltaicas y puntos de recarga eléctrica, la digitalización de sistemas térmicos, el impulso a la mejora de la eficiencia energética, el uso de materiales sostenibles en obra pública sanitaria o la implantación de soluciones tecnológicas para medir consumos y emisiones.

Gracias a este despliegue, el SAS está avanzando en la reducción de emisiones asociadas a climatización, electricidad, transporte sanitario y logística interna, con estimaciones de ahorro energético que "permitirán disminuir la dependencia de combustibles fósiles y rebajar la huella de carbono de manera sostenida durante los próximos años", han indicado. Además, el Premio Sanidad #PorElClima refuerza el papel del sistema sanitario público andaluz como "actor clave en la protección del medio ambiente y la salud pública".

La evidencia científica ha demostrado que el cambio climático aumentada enfermedades respiratorias, cardiovasculares y alergias, y genera impactos directos sobre la población más vulnerable. Por ello, "la sostenibilidad ha sido también una medida de salud", han resaltado desde la Consejería de Salud y Consumo.

A este premio se han presentado, además, iniciativas del Hospital Universitario Reina Sofía, Hospital Universitario Puerta del Mar, el Hospital Universitario Virgen Macarena y el Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería.

Para concluir, con el Pegai, el SAS ha reafirmado su compromiso con un sistema sanitario "más eficiente, responsable y alineado" con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con las metas de descarbonización marcadas por la Unión Europea.