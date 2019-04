28A.-Autónomos.- Cs apuesta por 'Plan Naranja de Reformas para los Autónomos' con "oportunidades y protección"

Publicado 21/04/2019 13:59:35 CET

El cabeza de lista de Cs al Congreso de los Diputados por Granada, Fran Hervías, ha trasladado la apuesta de su formación para implantar un 'Plan Naranja de Reformas para los Autónomos' que ofrezca "más oportunidades y más protección" a aquellos que "crean empleo y generan riqueza en la provincia".

"Ciudadanos va a ampliar a dos años la tarifa plana para los nuevos autónomos y va a permitir que aquellos cuyos ingresos no lleguen al salario mínimo interprofesional no tengan que pagar cuotas ni hacer la declaración trimestral del IRPF", ha explicado Hervías, quien también ha avanzado que los autónomos y las pymes "no tendrán que adelantar nunca más el IVA por facturas que no hayan cobrado".

Además, Hervías ha remarcado en un comunicado que con Ciudadanos, "el Gobierno será su principal apoyo, no su principal problema" y ha valorado "el impacto positivo que supondrá este conjunto de propuestas para los 63.000 autónomos que hay actualmente en la provincia de Granada y que son un auténtico motor de desarrollo y de creación de riqueza".

Hervías también ha abogado por la "urgente necesidad de acabar con las desigualdades entre los autónomos y el resto de los trabajadores", permitiendo que puedan tener "el mismo derecho a paro y a disfrutar de las mismas ayudas que los trabajadores asalariados también al final de su vida laboral, con una pensión justa cuando se jubilen en la que se haya contabilizado toda su vida laboral".

"Tenemos muy presentes a todas las personas que emprenden en las circunstancias más adversas y les vamos a tender la mano para contribuir de verdad a su desarrollo", ha apuntado el candidato, quien ha detallado las propuestas de Cs para que las mujeres autónomas emprendedoras que abran un negocio en el mundo rural puedan tener dos años de tarifa plana de 30 euros y para que los autónomos (madres y padres) con hijos no paguen cuota durante los dos años siguientes al nacimiento de cada hijo.

"El eje de todas nuestras políticas son las personas y, por ello, hemos diseñado un verdadero mecanismo de segunda oportunidad que permita que nuestros emprendedores puedan volver a levantarse después de un revés empresarial", ha concluido.