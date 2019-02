Amor (ATA): "Ya me gustaría que todas las CCAA alcanzaran un acuerdo programático como en Andalucía"

Publicado 25/02/2019 13:01:53 CET

Garamendi valora que haya "alternancia" al frente de la Junta. "Me parece muy positiva"

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha avalado este lunes el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos (Cs) en Andalucía. "Ya me gustaría que en todas las comunidades autónomas sean capaces de llegar a un acuerdo como el programático alcanzado en Andalucía" de cara a las próximas convocatorias de elecciones.

Así lo ha señalado en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y Laboratorios VIR, donde ha sido presentado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El presidente de ATA ha demandado este lunes un gobierno "fuerte" al frente de la Junta de Andalucía, con "las ideas claras" y que "cumpla los compromisos".

Amor también ha pedido que el Gobierno andaluz cuente con los autónomos y empresas para que "dialoguemos y todos empujemos juntos en la misma dirección, crear empleo". "Ojalá que los compromisos se cumplan y que podamos trabajar para que Andalucía sea referente de ésta y de muchas otras cuestiones importantes para nuestro país y para sus ciudadanos", ha apuntado.

El presidente de ATA, que ha señalado su "satisfacción personal como andaluz" por que el nuevo gobierno haya apostado "por el acuerdo y el consenso", ha valorado el 'Acuerdo programático para gobernar en Andalucía' entre PP y Ciudadanos (Cs), con 90 medidas.

Entre estas, ha destacado reformas económicas y fiscales, de regeneración democrática, de eficiencia de la administración, de eliminación de trabas a la actividad económica, para potenciar la formación, medidas de impulso de los sectores agroalimentarios, industrial, turístico y de innovación empresarial, "una apuesta firme y decidida por la creación de empleo, con mayúsculas".

En el capítulo de autónomos y emprendedores, como "máximos exponentes de la generación de empleo y de actividad económica en Andalucía", Amor ha destacado que Andalucía se sume a "aquellas comunidades que lo ponen más fácil". "Se va a ampliar a 24 meses la tarifa plana de 60 euros; además destaca la implantación de la tarifa súper reducida de 30 euros durante 24 meses para menores de 25 años y mujeres jóvenes en el ámbito rural, o la ampliación a doce meses adicionales de la bonificación a mujeres trabajadoras autónomas tras la maternidad", ha detallado.

En este mismo sentido, también ha aplaudido que se dé a los autónomos "el protagonismo" que se merece al en una Consejería que une a empleo, formación y trabajo autónomo, "competencias estrechamente relacionadas".

"Agradecemos el gesto y confiamos en que esta Consejería se convierta en un instrumento efectivo y decidido para atender las demandas del trabajo autónomo en Andalucía", ha subrayado el presidente de ATA, quien se ha puesto a disposición del Gobierno andaluz para "continuar trabajando por que esta comunidad continúe siendo la que más crecimiento de autónomos aporta en España".

Por último, ha llamado a que conseguir "de una vez por todas" que la administración se ponga al servicio del ciudadano, "en lugar de que los ciudadanos estén al servicio de una administración que no defiende debidamente sus intereses".

Preguntado sobre los efectos de la ampliación de la tarifa plana, ha puesto como ejemplo Madrid, donde el 86 por ciento de los autónomos beneficiarios de esta se mantienen en la actividad transcurridos el tercer año. "Es un gran política activa de empleo", ha subrayado.

En cuanto al coste que supone para las arcas del Gobierno, Amor ha precisado que se trata de 1.700 euros por autónomo. "Lo prefiero a dar una ayuda a fondo perdido de 5.000 euros que hoy cobro y mañana me he ido", ha explicado.

Respecto a la bajada de impuestos, ha apuntado que "cuando los ciudadanos pagan menos impuestos, el dinero está en las familias, que tiene más capacidad de comprar y los que salimos ganando somos los autónomos y las empresas". "Todo lo que sea rebaja de impuestos en el tramo autonómico del IRPF, bienvenido sea", ha asegurado.

GARAMENDI

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido de que "las empresas juegan el partido que la sociedad elige" porque "salen al terreno de juego en función de lo que toque". No obstante, ha insistido en que "la democracia es alternancia y la alternancia me parece muy positiva, independientemente de que me guste más una cosa que otra".

"En cualquier caso, a los empresarios nos gusta y pedimos estabilidad. Hay dos palabras que defiendo: estabilidad y moderación. Nos sentimos cómodos y más tranquilos", ha asegurado. Sin embargo, ha precisado que también les gusta "navegar" y los empresarios están "preparados para lo que nos venga". "La alternancia como parte de la democracia es buena".