ATA destaca la "normalidad" de los datos del paro aunque se hayan perdido 1.346 autónomos en agosto

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores por cuenta propia se ha reducido en 1.346 personas en el octavo mes del año respecto a julio de 2025 en Andalucía, lo que ha situado la cifra total de autónomos en la cifra de 588.321 personas.

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha afirmado que "Andalucía ha perdido en el mes de agosto 1.346 autónomos, cifra que está dentro de la normalidad. Se vienen perdiendo autónomos todos los agostos y está en línea de la de otros años".

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha perdido en agosto 8.662 autónomos. Si se analizan los datos por comunidades autónomas se comprueba que todas las comunidades autónomas perdieron autónomos en el mes de agosto, siendo en términos absolutos la Comunidad de Madrid (-2.170 autónomos), Cataluña (-1.572 autónomos) y Andalucía (-1.346 autónomos) las regiones que más cotizantes autónomos perdieron.

En términos relativos fueron la Comunidad de Madrid y Extremadura, ambas con un descenso del 0,5% de sus autónomos en agosto, las que lideraron la pérdida del colectivo, seguidas de la Región de Murcia, con un descenso del -0,4%.

Por provincias, el número de autónomos ha descendido en todas. Destacan las pérdidas de Sevilla (-573), Granada (-199), Córdoba (-192) y Cádiz (-188). También se registraron descensos en Almería y Huelva (-94 en ambas provincias), Jaén (-4) y Málaga (-3).

"Andalucía sigue en crecimiento de autónomos y posiblemente lleguemos a final de año a los 600.000 autónomos. Sí es verdad que se está viendo un cierto receso a la hora de crear actividad y crear empleo, sobre todo por medidas que está introduciendo el Gobierno, como la reducción de la jornada laboral. Estamos expectantes, pero las cifras en Andalucía siguen siendo positivas", ha concluido.

Según el género, ambos sexos han registrado descensos en el mes de agosto de 2025 respecto a julio de 2025, el mayor descenso se ha registrado en el colectivo de autónomas (-0,3%), mientras que los varones han descendido un 0,2%. Lo que en términos absolutos representa una pérdida de 571 mujeres y de 775 varones.

ANDALUCÍA SUMA 8.013 AUTÓNOMOS EN EL ÚLTIMO AÑO

Asimismo, los datos respecto a agosto de 2024 reflejan que Andalucía ha ganado más de 8.000 autónomos (8.013), destacando los crecimientos de Málaga (4.724) y de Sevilla (1.820).

Todas las provincias suman autónomos respecto a agosto de 2024, siendo Jaén (+43), Cádiz (+79) y Córdoba (+91) las provincias en la que los aumentos son más livianos.

Lejos de las cifras de Málaga y Sevilla, pero por encima de estas tres últimas provincias se encuentran Granada (+635), Almería (+497) y Huelva (+124).