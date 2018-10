ATA pide una rebaja del IVA en algunos sectores, avanzar en deducciones y combatir la economía sumergida

Publicado 29/07/2018 11:21:34 CET

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha reclamado al Gobierno central una rebaja del IVA para algunos sectores, como las peluquerías, veterinarios, gimnasios y centros de estética, que han visto incrementar este impuesto del ocho al 21 por ciento.

En declaraciones a Europa Press, Amor, que espera poder reunirse "pronto" con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar los problemas fiscales que rodean a los autónomos, ha insistido que estos sectores "no suelen trasladar al consumidor este aumento del IVA y lo asumen los propios autónomos", lo que conlleva "una pérdida del poder adquisitivo".

De igual manera, también ha reclamado que se mantenga el sistema de tributación por módulos para los autónomos con rendimientos bajos, que afecta a unos 400.000 trabajadores por cuenta propia. Asimismo, ha pedido "claridad y seguridad jurídica" en materia fiscal, "sobre todo en materia de deducciones".

"No puede seguir el arbitrio de que la Inspección entienda un gasto deducible o no según el momento", ha apuntado Amor, quien ha llamado a trabajar en deducciones de aquellos elementos que son necesarios para el desarrollo de la actividad del autónomo, como los vehículos. En este sentido, ha instado a "no dejar de lado" que las nuevas fórmulas de pago no son deducibles por el autónomo si no va acompañado de una factura.

ECONOMÍA SUMERGIDA

Por otra parte, el presidente de ATA ha recordado que cada día se desarrollan en España unas 500.000 actividades --75.000 en Andalucía-- que no cotizan a la Seguridad Social y no pagan tributos. "La economía sumergida es un lastre para muchos autónomos", ha subrayado.

"Debe ser un objetivo para la Agencia Tributaria y para la Inspección de Trabajo. La economía sumergida está en buzones y farolas", ha advertido Amor, quien ha resaltado la "competencia desleal que conlleva y la falta de recaudación en el ámbito tributario".