ATA reclama que en materia fiscal "se dé seguridad jurídica" a los autónomos

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha reclamado este viernes que en materia fiscal "se dé seguridad jurídica a los autónomos", en concreto, ha precisado, entre otros, que estos profesionales "sepan claramente qué es lo que se pueden deducir".

De igual modo, ha continuado, en materia fiscal también se reclama que se mantengan los módulos, "que no se cambie el modelo 347, que se realiza en el mes de febrero, y no se adelante a enero en el año 2019", ya que "no da tiempo a autónomos y asesores a recabar toda la información en un solo mes para poder cumplir con el objetivo de hacer ese tributo".

Así lo ha asegurado Amor, que ha pronunciado la conferencia 'Medidas recientes para el fomento del trabajo autónomo' en el marco de las Jornadas Tributarias 2018 Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales de Andalucía, donde ha abordado la nueva ley de autónomos y sobre todas las medidas que contempla la normativa, que "está dando sus resultados".

De igual modo, ha abordado en la conferencia "las dudas" que tiene la Ley de Autónomos y que "se debe mejorar", además de los "grandes retos" que "son importantes para que los autónomos sigan teniendo la generación de empleo y la creación de riqueza".

Por otro lado, otras de las reclamaciones de los autónomos son "medidas en protección social". Al respecto, ha incidido en que de los autónomos societarios, más de un millón, que están en el régimen de autónomos, el 53 por ciento cotizan la base mínima.

En este sentido, ha explicado que se hace así porque "ese gasto de la Seguridad Social es un gasto propio suyo y no de la empresa", reclamando Amor que la Seguridad Social que pague el autónomo societario "sea un gasto de la empresa como lo es su retribución", ha detallado.

Ello, ha dicho, permitiría que "muchos autónomos societarios subieran la base" y se podría recaudar más de 2.000 millones de euros a la Seguridad Social, "si permitimos que los autónomos societarios puedan poder deducir la sociedad el gasto en cotizaciones sociales, en lugar de que sea un gasto del propio autónomo", ha concluido.