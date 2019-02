ATA teme que "se reduzca a la mitad" la creación de empleo en 2019 por la desaceleración y "duras nuevas medidas"

Publicado 25/02/2019 13:37:31 CET

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha lamentado este lunes que las perspectivas para 2019 "no son tan halagüeñas" y "se reduzca a la mitad" la creación de empleo por la desaceleración económicas y las "duras nuevas medidas" que afectarán al empleo.

Así lo ha señalado en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y Laboratorios VIR, donde ha sido presentado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

De esta manera, Amor ha considerado "realmente difícil" llegar a la creación de los 300.000 empleos que han anunciado algunos organismos e instituciones. "La desaceleración de la economía y las duras nuevas medidas que van a afectar al empleo, como el aumento desproporcionado de los costes laborales y de las bases máximas de cotización, hacen prever que en 2019, la creación de empleo se puede reducir a casi la mitad, que en el pasado año", ha detallado.

No obstante, ha apuntado que "si se hacen las cosas bien y el crecimiento de la economía acompaña", la previsión es que haya 35.000 autónomos más cuando se cierre 2019 y que el conjunto del colectivo cree otros 65.000 empleos asalariados. "Es decir, esperamos que los autónomos generen un total de 120.000 empleos netos el próximo año", ha subrayado.

En cuanto a 2018, el presidente de los autónomos ha puesto en valor "el buen año" que ha sido para el empleo, con 462.500 parados menos, 566.200 empleos más y 34.700 autónomos más.

"Hay más empleo estable a jornada completa, menos parados, más autónomos y más asalariados con contrato indefinido que hace un año", ha hecho hincapié, para subrayar que "buena parte de la culpa" de estos buenos resultados la tienen la reforma laboral de 2012 y la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. "Sin duda, el colectivo autónomo ha mostrado una vez más que es un pilar fundamental en la creación de empleo", ha destacado.

"NO PODEMOS ESTAR SOLOS"

Tras poner en valor el acuerdo entre CEOE y ATA para "meter a todo el tejido productivo español bajo un mismo paraguas", ha considerado "esencial" que los gobiernos y los ciudadanos creen y apuesten por los emprendedores, teniendo en cuenta que el número de autónomos superó los 3,2 millones, de los que el 35,6 por ciento son mujeres.

Así, ha precisado que el número de autónomos con empleados ha crecido un total de 6.802 entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018. Y el número de personas contratadas por autónomos ha aumentado hasta los 887.093 entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018.

Con estas cifras, Amor ha pedido el apoyo institucional y la voluntad política porque "somos conscientes de que la estabilidad y la confianza son elementos claves para el impulso del empleo y la actividad económica". "No podemos estar solos", ha subrayado.

NUEVOS DERECHOS

El presidente de ATA ha valorado los avances conseguidos en 2018, relacionados con la conciliación o con las bonificaciones para la contratación de familiares y discapacitados, y ha señalado como nuevos derechos para este año la mejora del acceso al cobro del paro y la ampliación de la duración de la prestación, el ahorro de la cuota de Seguridad Social a partir del segundo mes de bajo por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta.

También ha destacado, en el caso de las autónomas, que podrán obtener una tarifa plana de 60 euros durante doce meses, sin necesidad de cesar previamente su actividad (dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad).

No obstante, entre los retos, ha señalado "dar la cara" para que aquellos autónomos cuyos ingresos no alcanzan el salario mínimo no tenga que cotizar casi 300 euros al mes, fomentar el empleo asalariado por parte de los autónomos, combatir la morosidad y modificar la normativa sobre la segunda oportunidad.

"CUALQUIER INCERTIDUMBRE PUEDE PASAR FACTURA"

Ante el panorama electoral de 2019, Amor ha recordado que "cualquier incertidumbre en este sentido puede pasarnos factura" y ha insistido en que "los autónomos no podemos permitirnos ningún tipo de incertidumbre ni de inseguridad jurídica".

En este sentido, ha considerado "fundamental" que "los poderes públicos fomenten condiciones favorables para el autoempleo y continúen eliminando las barreras de acceso al régimen de autónomos" y adoptar medidas que "den confianza y certidumbre a los empresarios, autónomos e inversores, y que los beneficios de estos contribuirán a mejorar las condiciones de vida de las personas y los trabajadores".

"Es necesario que de las próximas elecciones generales salga un gobierno fuerte, pero que sea capaz de afrontar con valentía los retos a los que se enfrentan los trabajadores y los autónomos", ha subrayado, toda vez que ha llamado a "recuperar el espíritu de la transición que se ha perdido en los últimos tiempos y que se pueda legislar".

A España le ha ido bien respetando el modelo de convivencia que hemos forjado a lo largo de muchísimos años dentro de un marco compartido de principios, de valores, de derechos y de obligaciones", ha subrayado.