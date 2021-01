Lorenzo Amor (ATA) cree que prórroga de ERTE "va tarde" y pide exonerar a autónomos de cotización a Seguridad Social

SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha sostenido que "el Gobierno va tarde en la prórroga de los ERTE" al tiempo que ha exigido que "es una negociación que tiene que cambiar muchas cosas". Amor ha reclamado que a "los autónomos con restricción, que se les exige que sea al 100%, se les exonere de la cotización a la Seguridad Social, como sucede con los trabajadores del Régimen General".

En una entrevista con Europa Press, Amor ha abogado por extender la duración de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) "como mínimo hasta el mes de junio" tras argumentar que la previsión del estado de alarma es hasta el 11 de mayo.

Y tras ese planteamiento general, el presidente nacional de ATA ha reclamado "revisar los aspectos que se han mostrado complejos tanto en la prestación del cese de actividad como en los ERTE".

En el caso de la prestación por cese de actividad, Amor ha sostenido que "no parece lógico que se deje fuera a aquellos autónomos que no se beneficiaron entre mayo y junio y que ahora lo necesiten por el hecho de que no fueron beneficiarios. Este requisito hay que eliminarlo".

La siguiente reivindicación de Amor apunta a la exoneración de la cotización a la Seguridad Social de los autónomos que sufren restricciones en el desarrollo de su actividad.

El presidente de ATA alega que "con la similitud con los ERTE, los autónomos con restricción horaria, de actividad, tienen que tener exoneración de cotización a la Seguridad Social. Y no tener, como ocurre ahora, que tiene que ser de un 100% la restricción, aunque sea de un 30% la limitación, tiene que tener exoneración de cotización a la Seguridad Social, como tienen los trabajadores en los ERTE".

Amor exige la revisión de otras cuestiones, asociadas a los ERTE, como "mantener el empleo seis meses y devolver las cotizaciones de todos los trabajadores".

En este sentido, el presidente de ATA ha argumentado que "un despido puede facilitar el mantenimiento de dos o tres empleos. No lo dice ATA, o la CEOE, lo dice el propio Banco de España". "Hay que ayudar a mantener la actividad y no a castigar", ha apostillado.

"Tenemos claro que son ayudas estatales", ha proseguido explicando Lorenzo Amor sobre su cumplimiento, quien ha advertido de igual forma sobre "hay que tener cuidado si no flexibilizan las condiciones sobre el mantenimiento de la plantilla".

AYUDAS DEL ICO: UN BALÓN DE OXÍGENO

El presidente de ATA ha considerado que las ayudas de la Administración en España "han sido ayudas, como los ERTE y la prestación extraordinaria por cese de actividad, lo demás no han sido ayudas directas, han sido aplazamientos o avales del ICO". "Ayudas directas como en otros países no ha habido", ha sostenido.

"Sí es verdad que los préstamos ICO han supuesto un balón de oxígeno para los 900.000 autónomos que han tenido acceso", ha reconocido Amor tras reflexionar sobre el hecho de que el Gobierno haya ampliado la carencia de la devolución de los préstamos ICO de 12 a 24 meses como máximo, una de las demandas de ATA.

"Cuando tuvieran que empezar a devolver el principal en abril o mayo no hubieran tenido la liquidez suficiente para devolver", ha apuntado.

"De cada 100 euros que ha perdido un autónomo, en España le han ayudado con 14 y en Alemania, con 74 euros", ha indicado Lorenzo Amor para apuntar la diferencia entre las ayudas directas concedidas en España con otros países de la Unión Europea.

"Los autónomos han perdido 60.000 millones de euros. Hay un millón de autónomos que han perdido más de 30.000 euros. 1 de cada 3 autónomos ha perdido 30.000 euros en el año", ha explicado Amor para ilustrar "una comparativa muy llamativa sobre las pérdidas y las ayudas de los países".

"LO COHERENTE ES CONGELAR EL SALARIO MÍNIMO"

El presidente nacional de ATA ha apuntado, sobre el debate en el seno del Consejo de Ministros de congelar o subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima de los 1.000 euros, que "lo coherente en estos momentos es congelar el Salario Mínimo" tras advertir de que "no se dan las circunstancias que el Estatuto de los Trabajadores recoge para subir el SMI".

Argumento al que añade, de rechazo para que crezca el salario mínimo, aspectos como "la inflación, la productividad, que está bajo mínimos, el impacto sobre el empleo, y el crecimiento económico, que va a caer entre un 10 y 12%".

"Qué va a hacer el Gobierno", se pregunta Amor retóricamente. "El Gobierno es uno a pesar de que está formado por una coalición de partidos y tiene que tomar la decisión el Gobierno", concluye.