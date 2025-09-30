Más de 200 cordobeses se digitalizan con un proyecto de procesos para mejorar el emprendimiento

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, y la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, presentan los resultados del proyecto sobre digitalización. - ATA

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, y la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), Blanca Torrent, han presentado este martes los resultados del proyecto 'Principales procesos de digitalización para mejorar el emprendimiento', con el que más de 200 cordobeses se han digitalizado.

El proyecto se ha desarrollado entre el 17 de octubre de 2024 y este martes, 30 de septiembre, y los destinatarios del mismo han sido estudiantes de ciclos formativos y universitarios de la capital.

También se han realizado dos cursos de formación, tres jornadas formativas --contando con la de presentación de resultados--, así como asesoramientos personalizados. Concretamente, un total de 202 personas se han beneficiado de todas las acciones de este proyecto.

En rueda de prensa, el presidente de ATA Andalucía ha destacado "la estrecha colaboración que mantiene desde hace más de diez años con el Imdeec", una alianza que, según ha señalado, "siempre ha tenido como eje común el firme compromiso con quienes apuestan por emprender". Amor ha valorado "el papel esencial que juegan los autónomos y emprendedores en el tejido económico cordobés", subrayando que "su consolidación y crecimiento son claves para el desarrollo económico y la generación de empleo en la ciudad".

En Córdoba ciudad, según los últimos datos disponibles, el número total de autónomos asciende a 19.464 personas trabajadoras autónomas. "Las cifras constatan que iniciativas como la que venimos desarrollando año tras año con el Imdeec tienen sus frutos", ha añadido el presidente de ATA Andalucía, tras señalar que "el proyecto de este año ha puesto en valor la importancia de que la formación esté ligada a las necesidades reales del mercado de trabajo".

En este sentido, ha recalcado que "una formación adaptada y práctica no sólo mejora la competitividad de los emprendedores, sino que también incrementa sus posibilidades de éxito y sostenibilidad a largo plazo".

"RETENER TALENTO LOCAL Y GENERAR OPORTUNIDADES"

Por su parte, la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba ha puesto de relieve que desde el organismo que preside ven "esencial destinar recursos, a través de las subvenciones ESAL, para apoyar a entidades como ATA en proyectos que promueven la formación digital y el espíritu emprendedor entre nuestros jóvenes".

"La transformación digital y el fomento del autoempleo son pilares clave de nuestro modelo de ciudad, que busca retener el talento local y generar nuevas oportunidades profesionales, garantizando un desarrollo económico inclusivo y sostenible en Córdoba", ha aseverado.

PROYECTO Y CURSOS

El proyecto, gestionado por ATA Andalucía y financiado por el Imdeec, se enmarca en la convocatoria de subvenciones de líneas de actuación desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro para favorecer el desarrollo socioeconómico del municipio ESAL 2024. Línea 3. 'Sensibilización y promoción del tejido empresarial, formación al emprendimiento y retorno del talento del Municipio de Córdoba, con enfoque de género'.

Los cursos sobre necesidades de la sociedad tecnológica actual y sus empresas: 'Habilidades cloud para mejorar tu empleabilidad', se realizaron entre el 5 de mayo y el 18 de junio y entre el 12 de mayo y el 18 de junio y contaron con un total de 24 alumnos, aunque los que superaron el curso fueron 21 personas.

Por su parte, la jornada formativa 'Google. Workspace en los procesos de digitalización' se impartió el 10 de diciembre y contó con 25 participantes. Y la jornada formativa 'Redes sociales y digitalización', que se celebró el 12 de marzo en el IES Luis de Góngora, contó con 56 participantes.

Además, el asesoramiento ha alcanzado las 400 horas, de las cuales se han beneficiado 202 personas a fecha del 26 de septiembre. Aunque este proyecto finaliza este 30 de septiembre, por el compromiso de ATA con el colectivo de trabajadores por cuenta propia de Córdoba, todavía sigue operativo el teléfono 900100060 y el correo electrónico 'ata@ata.es' para todas las personas que estén interesadas en asesorarse en esta materia.