El presidente de ATA dice que "en España ni es el momento ni toca aumentar impuestos"

Publicado 21/09/2018 11:19:16 CET

CÁDIZ, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha manifestado que se está viendo que hay "una desaceleración en el crecimiento del empleo y de la economía", por lo que "no se puede es poner piedras en el camino". Por ello, ha señalado que, a su juicio, "en España ni es el momento ni toca aumentar impuestos".

En declaraciones a los periodistas, Amor ha explicado que no está diciendo que los bajen, "pero por lo menos que no los toque". "Estamos muy preocupados por los 400.000 autónomos que tributan por el sistema de módulo, y a la fecha que estamos no sabemos cómo va a quedar ese sistema el año que viene", ha señalado.

Además, el presidente de ATA ha mostrado también la "incertidumbre" del colectivo "con lo que pueda ocurrir con el diesel". En este sentido, ha señalado que "si a los precios que están alcanzando la energía y el carburante se le añade un impuesto, los autónomos van a vivir una asfixia el próximo año".

Así, Lorenzo Amor ha asegurado que ha pedido al Ministerio de Hacienda "que cuanto antes despeje esto, porque los autónomos que usan el diesel no son exclusivamente los transportistas o agricultores, hay agentes comerciales, autoescuelas o de oro sector que se tienen que desplazar en sus vehículos".

Otra de las cuestiones que reivindica el presidente de ATA es "avanzar en protección social". En este sentido, ha insistido en que "el paro de los autónomos sigue siendo un supuesto fraude de Ley". "Hay autónomos que están cotizando por la prestación de cese de actividad y no van a poder cobrarla", ha indicado.

Lorenzo Amor ha pedido "que se reforme la prestación por cese de actividad", añadiendo que "si se quiere ayudar a los autónomos hay que ayudarlos cuando empiezan pero también cuando fracasan". Igualmente, ha calificado de "petición fundamental por justicia social", que los autónomos con enfermedades graves y que se alargan en el tiempo, se vean obligados a seguir cotizando a la seguridad social sin poder darse de baja.

FALSOS AUTÓNOMOS

El presidente de ATA ha señalado que el último dato que el Gobierno ha ofrecido es que hay 8.000 falsos autónomos que se han encuadrado en el régimen general. "El falso autónomo es un fraude de Ley, es una competencia desleal de aquellas empresas que lo utilizan con las empresas que tienen encuadrado a sus trabajadores donde corresponden", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que "en España hay 3,2 millones de autónomos y generan además un millón de empleos, por lo que pensar que hablar de autónomos es hablar de falsos autónomos es no reconocer lo que están contribuyendo a la economía".

"En España puede haber 100.000 falsos autónomos, un tres por ciento, y lo que hay que hacer es poner los mecanismos y sanciones para evitar que empresas utilicen el falso autónomo", ha afirmado el presidente de ATA, que ha señalado que "los falsos autónomos no están en los repartidores de comida, están en el periodismo y la comunicación, y lo que hay que empezar primero es asumiendo cada uno su responsabilidad".