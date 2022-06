Adelante Andalucía critica en Cádiz la votación de la "privatización de las pensiones" y lo califica de "barbaridad"

CÁDIZ, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato número dos de Adelante Andalucía por la provincia de Cádiz, José Ignacio García, ha mostrado este miércoles su "preocupación" ante lo que "pueda pasar el jueves en el Congreso de los Diputados, en el que se va a votar una ley que supone la privatización de las pensiones, nos parece una auténtica barbaridad que el PSOE y Unidas Podemos vayan a votar a favor de una ley que lo hará es favorecer los planes de pensiones privados".

Según ha informado Adelante Andalucía en una nota, García ha mantenido un encuentro de trabajo con los portavoces de la Marea Pensionista de Cádiz, Paqui López y Gabriel Biosca, y en el que también han estado el candidato gaditano David de la Cruz y el militante de Adelante Andalucía y concejal de Fomento y Empleo del Ayuntamiento, Carlos Paradas.

"Todos los diputados que voten a favor de este proyecto de ley estarán traicionando a los millones de pensionistas de este país", ha zanjado García al término de la reunión, durante la que se ha puesto un especial foco en la situación de precariedad y pobreza que cruza a "90.000 pensionistas que cobran tristemente 400 euros de la llamada pensión no contributiva, y la inmensa mayoría son mujeres, una pensión con un nombre infame, como si no hubieran contribuido nunca a la sociedad".

Desde la formación andalucista, y en la línea de lo reclamado por la Marea, se plantea una subida de la cuantía, "garantizando que al menos sean el 60% del salario medio", tal y como viene reflejado en Carta Social Europea, lo que supondrían unos 1.200 euros al mes. Una subida extensiva a todas las pensiones que "se podría ejecutar perfectamente porque es de competencia autonómica".

Por su parte, David de la Cruz ha incidido en que si la mayoría de las "luchas colectivas son generosas, esta lo es especialmente porque no luchan solo por ellos, sino también para las generaciones que vienen" y, en paralelo, ha animado a secundar el calendario de movilizaciones estatales, regionales y provinciales que arranca el 9 de junio. "No solo nos jugamos el futuro de las pensiones, sino que también sean públicas y que no pasen a manos privadas, lo que sería un desastre para la población en general", ha recordado.

"Queremos hacer un llamamiento para que los diputados no aprueben esta ley, que va a ser la muerte del sistema público de pensiones", ha insistido Paqui López, portavoz de la Marea, quien ha ha recordado que el próximo 11 de junio las distintas plataformas locales y provinciales que integran la coordinador regionales e mareas pensionistas se concentran en Sevilla "para defender lo público antes de que se celebren estas elecciones".

"No queremos más recortes ni en sanidad, ni en educación, ni en dependencia, queremos que el dinero público se utilice para lo público y no para lo privado", ha enfatizado.