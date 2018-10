AEGC pide a Marlaska “medidas contundentes” contra los narcos y apoyo a los efectivos que luchan contra ellos

Publicado 04/07/2018 11:05:39 CET

CÁDIZ, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado al Ministerio del Interior medidas "más contundentes" para luchar contra el crimen relacionado contra el narcotráfico, especialmente en zonas como el Campo de Gibraltar, La Línea de la Concepción y Algeciras, y apoye a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que luchan contra esta lacra porque cada servicio les lleva "al límite" debido a la "agresividad" de los delincuentes.

El sindicato de guardias civiles ha lanzado un comunicado con estos reclamos después de que el pasado martes un vehículo todoterreno 'lanzadera' utilizado por los narcotraficantes embistiera a un vehículo patrulla de la Guardia Civil en La Línea de la Concepción (Cádiz) para evitar que los agentes pudieran interceptar un alijo que se ha producido finalmente en la playa.

Según detalla la organización "esta no es la primera vez" que los agentes se enfrentan a una situación así, porque "este es el modus operandi de las bandas de narcotraficantes que con su acción además de agredir a los agentes, dejan aún más mermada las plantillas de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía".

La AEGC, según ha recordado, dijo cuando Fernando Grande-Marlaska tomó posesión como ministro de Interior que "no tendría tiempo para dar una solución" a este problema, porque es algo que "no se soluciona con envíos esporádicos de personal de refuerzo como se ha hecho hasta ahora", sino con una plantilla "estable muy superior". El sindicato ha calculado que "hacen falta entre 300 agentes más" en la Comandancia de Algeciras.

Desde el sindicato ha recordado que también, como hicieron en la anterior previsión de vacantes en las que "se olvidaron" de La Línea de la Concepción, Pafit y San Roque, al "déficit actual" se van a unir todos los compañeros que "esperan marcharse a un destino alejado de esta costa". Muchos de los cuales regresaron a su tierra después de años luchando contra el terrorismo en el norte y "ahora se tienen que enfrentar a otros delincuentes, tan peligrosos como los terroristas", pero en Cádiz "sin medios materiales y humanos".

Desde AEGC ya no esperamos, le exigimos, como máximo responsable de los hombres y mujeres que formamos parte de las FCSE que de una solución a esta grave situación y no cometa el mismo error de poner parches al problema como hasta ahora han hecho sus antecesores", ha expuesto el sindicato, quien ha pedido al ministro que "ordene ampliar las plantillas ya y cree una unidad de acción con base en la zona".

También han reclamado material de autoprotección para las unidades de seguridad ciudadana que salen "vendidas a la calle"; la reforma del código penal para que "los narcos no se sientan impunes" y, por último, que "compensen" con un complemento de singularidad a los agentes que "cada día, como se puede comprobar, se juegan la vida como cuando se luchaba contra el terrorismo".

Para los guardias civiles la situación en toda la Comarca del Campo de Gibraltar "no admite más demoras" y "no se puede seguir mirando para otro lado". "No es sólo nuestra propia integridad, nos estamos jugando el futuro de toda una generación que está viendo como los narcotraficantes son los dueños de su ciudad y que son ellos los que marcan lo que será de su vida mañana", ha alertado.