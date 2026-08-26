El alcalde de La Línea (Cádiz) apoya reactivar el Ocon-Sur e insta a abordar el problema social del narcotráfico

Archivo - El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, en una atención a medios en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha apoyado la petición de reactivar el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, Ocon-Sur, emitida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al Gobierno de España, aunque abogando también por crear una comisión que atienda a la realidad social que se vive en ciertas zonas de la comunidad y que sirven de "caldo de cultivo" para caer en las redes del narcotráfico.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de esta localidad de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar ha convenido en que la petición es "acertada" pero asegurando que "la raíz del problema también es un problema social", algo que "le corresponde al conjunto de las administraciones el tener que atenderlo".

Aunque ha reconocido que "ahora mismo" en su ciudad se está viviendo un momento de "cierta placidez" en cuanto a situaciones conflictivas o violentas que pudieran generarse por las actividades ilícitas del narcotráfico, ha matizado que "es una amenaza que siempre está ahí" y que habrá que "seguir trabajando todos juntos para poder erradicarla de nuestra sociedad".

Es por eso que ha promovido este nuevo "debate" en torno a la actividad de redes criminales relacionadas con el narcotráfico en Andalucía, ya que "aunque las medidas preventivas y de reacción contra el narcotráfico en materia de seguridad son importantísimas", ha considerado importante atender a ese "problema social" que genera en determinadas zonas, sobre todo, más desfavorecidas.

Así, ha apostado por crear "algún tipo de órgano o comisión de trabajo" que atienda a "la realidad social que se vive en ciertas zonas de Andalucía", que son "el caldo de cultivo ideal para que proliferen actividades relacionadas con el narcotráfico".

La idea, según ha continuado, es que esta comisión trabaje en buscar soluciones para erradicar la acción del narcotráfico "con una actuación de prevención social".