El alcalde de Rota (Cádiz) confía en que la victoria de Trump no afecte a los acuerdos sobre la Base Naval

ROTA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La victoria del candidato republicano, Donald Trump, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos va a tener repercusiones en distintas partes del mundo, no obstante, en la localidad gaditana de Rota, su alcalde, Javier Ruiz Arana, ha trasladado su confianza en que este futuro nuevo gobierno no afecte a los acuerdos existentes en torno a la Base Naval, como el de los seis destructores de la Marina norteamericana que formarán parte del escudo antimisiles de la OTAN y de los que aún queda uno por llegar a estas instalaciones.

"Espero es que eso no cambie, que nos dejen como estamos, y que ese acuerdo para tener aquí los seis destructores se mantenga durante varios años porque al final eso es bueno para la economía de Rota y es bueno para, lógicamente, la defensa nacional", ha comentado Ruiz Arana en declaraciones a los medios.

El alcalde roteño también ha asegurado que esta victoria de Trump "no tiene una afección muy directa" en la localidad y que "ni siquiera" piensa que vaya a tener "una trascendencia más allá de lo que pueda afectar las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos", que "lógicamente entendemos que sí", ha advertido.

A pesar de ello, ha recordado que en su municipio ya han vivido una victoria del republicano Donald Trump en 2016, que le dio acceso a la presidencia de Estados Unidos y a la Casa Blanca. Sobre eso ha indicado que durante esos cuatro años "aquí no hubo tampoco una transformación o una trascendencia más allá, quizás, de lo que apreciamos de que se barriera un poco más para las empresas americanas".

Con la llegada del gobierno demócrata de Joe Biden en 2020 "tampoco ha habido un cambio con respecto a esa política", ha aseverado, matizando que con Biden "sí vino un acuerdo" con el Gobierno de España para que "vinieran dos barcos más y para consolidar el escudo antimisiles", en relación a los dos destructores que se sumarían a los cuatro ya existentes en la Base Naval. El primero de estos dos barcos, el quinto en total, llegó a las instalaciones militares el pasado 16 de octubre.

En resumen, el alcalde ha esperado que "no haya grandes cambios", trasladando su creencia de que no los habrá porque "ya hemos conocido distintos gobiernos, hemos conocido también una etapa anterior de Trump y al final el día a día en Rota no se ve muy afectado afortunadamente por lo que ocurra con un gobierno u otro.