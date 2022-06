Por Andalucía asegura en Cádiz ser "la candidatura más preocupada por el bienestar de agricultores y ganaderos"

BORNOS (CÁDIZ), 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía Cádiz para las próximas elecciones autonómicas de Andalucía, Pedro Pablo Santamaría, ha asegurado este viernes en el Coto de Bornos que la opción política de Por Andalucía es la candidatura "más preocupada por el bienestar de los agricultores y la ganadería de esta provincia, estamos al lado del agricultor y ganadero y queremos que tengan condiciones que hagan que el joven agricultor y ganadero pueda incorporarse a este mundo con un proyecto de futuro, un proyecto que no precarice el trabajo, sino que fortalezca el trabajar en tu tierra, el campo y la ganadería, siempre apostando por una ganadería extensiva y una agricultura sostenible".

Según ha informado la coalición en una nota, Santamaría ha hecho estas declaraciones en el transcurso de un encuentro con la Comunidad de Regantes del núcleo rural, acompañado por la número diez de la candidatura, Ana Medina; el alcalde de Bornos, Hugo Palomares; la delegada de Coto de Bornos, Isabel Sánchez; y el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez.

Durante el encuentro, el candidato ha trasladado a los agricultores "la batería de medidas que queremos poner en marcha, que reflejan la gran importancia que tiene el mundo rural en nuestro programa".

Así, ha hablado de "las partidas presupuestarias que piensa destinar Por Andalucía para propiciar la modernización de los cultivos y de sistema ganadero en la provincia, también sobre una ayuda y protección especifica al cultivo tradicional y sostenible, generador de empleo y necesario para evitar la despoblación que padecen nuestros pueblos en los últimos años por la desidia y dejadez del Gobierno de Juanma Moreno y la falta de ayudas".

"Ponemos el acento en la necesidad de hacer cumplir la ley estatal de Cadena Alimentaria para beneficiar al pequeño y mediano agricultor y evitar la venta a pérdida, esta ley no se está inspeccionando como se debiera por parte de la Junta para que el agricultor no esté en manos de distribuidoras, que sabemos que compran el producto por debajo de lo que ha supuesto respecto a los costes de producción; no puede ocurrir que el agricultor sea el último eslabón de la cadena, mientras se benefician distribuidoras y multinacionales", ha asegurado.

Además, ha hablado del impulso de la mujer rural y su incorporación al sector de la agricultura y la ganadería y, por supuesto, de los jóvenes y de la "necesidad de formación de los jóvenes en materia de agricultura, una medida muy importante para la provincia que planteamos es la creación de grados medios de Formación Profesional dedicados especialmente al mundo rural y donde los jóvenes se puedan incorporar como un proyecto de futuro".

El alcalde de Bornos ha destacado "lo fundamental que es la actividad agrícola para todo el término municipal de Bornos y para el conjunto de la Sierra de Cádiz, por eso estamos aquí, para ver cómo podemos trabajar de manera conjunta para mejorar la vida de nuestros agricultores y evitar problemas como la despoblación".

Además, ha añadido que "se pide el voto para esta candidatura porque es la única que va a garantizar una colaboración estrecha y un trabajo permanente con los agricultores de nuestra tierra, porque es un pilar fundamental".

Tras la reunión con los agricultores, los candidatos de Por Andalucía se han acercado al Club Náutico de Bornos donde, en un encuentro con Nicolás Mariño, técnico de la Federación Andaluza de Vela y presidente de la Federación Gaditana de Vela, han recogido la queja del colectivo por la tasa que les impone la Consejería de Medio Ambiente por la práctica de actividades náuticas en el pantano de Bornos para embarcaciones confinadas; una tasa que se impone como protocolo ante la posible invasión del mejillón cebra, pese a que no esté demostrada la presencia de esta especie invasora en dichas aguas, tal y como demuestran los análisis que se realizan cada 15 días.

Santamaría ha considerado que "ese protocolo, que podría tener sentido en otras zonas de la cuenca del Guadalquivir, donde el mejillón cebra ya se ha detectado, no tiene sentido en un embalse como el de Bornos, puesto que impide la realización de actividades náuticas en el ámbito escolar o en el ámbito recreativo y pone una burocracia extra que impide el desarrollo de deportes náuticos en un paraje tan espectacular como es el pantano de Bornos".