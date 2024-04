El comité de huelga acusa a Acerinox de "seguir amenazando" y dice que la plantilla decide qué llevar a votación

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del comité de huelga de los trabajadores de Acerinox de la planta de Los Barrios (Cádiz), José Antonio Gómez Valencia, ha afirmado que "la empresa sigue amenazando con pedir ERTE, sigue queriendo imponer sus criterios, las votaciones y una vez más le decimos a la empresa que no se va a llevar a votación nada que no vea el comité de huelga que sea factible para llevarlo a votación a la plantilla".

Cabe recordar que la empresa ha emitido un comunicado en el que ha afirmado que tras tres meses de huelga y con la negociación del convenio colectivo bloqueada se "agrava día a día la situación", por lo que la dirección de la empresa plantea una reducción de empleo y la suspensión de los programas de inversiones en la planta, entre otras medidas.

"Ahora, después de casi tres meses, parece que se están dando cuenta que están perdiendo mucho dinero, que ya la cosa no va bien", ha manifestado el presidente del comité de huelga, que ha añadido que "probablemente el comunicado de la empresa se ha provocado porque Roldán --centro de producción del grupo ubicado en Ponferrada-- ya tiene que parar porque no tiene material y eso sí le está afectando económicamente a la empresa también".

"Hay que decirle a los compañeros del Roldán que es verdad que los sentimos mucho de que no tengan material para trabajar y que los manden a un ERTE, pero también hay que reflexionar un poco y decirles que lo peor es que cuando los manden al ERTE van a tener que recuperar esos días como han firmado en un acuerdo, cosa que es lo que no queremos nosotros firmar, no queremos recuperar días de ERTE ni queremos la flexibilidad que nos está imponiendo la empresa", ha manifestado.

Gómez Valencia ha insistido en que es el comité de huelga el que decide qué llevar a la plantilla para su votación, "ni el Consejo Andauz de Relaciones Laborales (CARL), ni a la empresa, y cuando llevemos algo es porque sepamos que es algo que es bueno para todos, que no sea flexibilidad, como quiera la empresa, que no sean las imposiciones que quieren implantar".

En cuanto a la reunión solicitada por la empresa para el día 2 de mayo en el CARL, el portavoz del comité de huelga ha asegurado que están "dispuestos a negociar y a ir cuantas veces haya que ir a Jerez, a Sevilla o a donde haya que ir". "Nosotros no nos negamos a negociar, lo que no vamos a permitir es que nos impongan", ha incidido.

Por otra parte, ha afirmado que, aprovechando que hay dos compañeros del comité de huelga en Madrid, han pedido una reunión con el consejero de la empresa Bernardo Velázquez, que "ha contestado en un correo que no nos van a atender, porque no somos representativos para el comité de huelga, que deberían ir todas las sesiones sindicales, por lo menos una representación". "Hasta en eso nos quieren imponer, porque mañana vamos allí en representación dos compañeros porque así lo hemos decidido el comité de huelga", ha añadido.