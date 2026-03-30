Continúan suspendidas conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto por condiciones meteorológicas

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CÁDIZ 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María continúan este lunes 30 de marzo suspendidas debido a las condiciones meteorológicas, después de que este domingo ya se anunciase la cancelación de este servicio por estas causas.

Según detalla la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, hasta el restablecimiento del servicio se pondrá a disposición de los usuarios una vía alternativa por carretera en autobús hasta nuevo aviso.

Asimismo, se ha concretado que la situación será actualizada a las 15,00 horas, "según el avance de las condiciones meteorológicas", con posibilidad de que se reactive este servicio entre Cádiz con Rota y El Puerto de Santa María a partir de dicha hora.

De esta manera, habrá servicios alternativos por carretera entre Cádiz y El Puerto, en ambos sentidos, así como entre la capital y Rota.

En concreto, durante esta mañana habrá ocho salidas entre Cádiz y El Puerto y otros ocho en sentido inverso, y tres programadas con Rota tanto a la ida como a la vuelta.