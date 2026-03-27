Los hospitales de Cádiz, Jerez y Puerto Real celebran jornadas de puertas abiertas para futuros residentes

Jornada de puertas abiertas a residentes en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales universitarios Puerta del Mar de Cádiz y de Puerto Real, así como el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra han celebrado esta semana jornadas de puertas abiertas con el objetivo de que los residentes conozcan los centros gaditanos donde pueden iniciar su formación sanitaria especializada. Las áreas de Campo de Gibraltar Oeste y Este harán lo propio los días 8 y 9 de abril.

En una nota, la Junta ha señalado que estos foros presentan la oferta docente y la distribución de plazas por especialidad, además de informar a los futuros residentes sobre las actividades asistenciales, docentes e investigadoras y motivar un intercambio de experiencias entre residentes, tutores y equipo directivo, todo ello con la finalidad de resolver dudas.

A la jornada del Área de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, celebrada en el Hospital Universitario de Jerez han asistido 81 futuros residentes, de los que 50 son mujeres, procedentes principalmente de las universidades de Sevilla y Cádiz, aunque también han acudido estudiantes desde Granada, Córdoba, Santiago, Madrid y Extremadura.

En total, el área oferta 73 plazas entre Atención Hospitalaria y Primaria, de las que 51 son para médicos, 15 para Enfermería, cuatro para Farmacéuticos Internos Residentes (FIR) y tres para Psicólogos Internos Residentes.

Por su parte, el Puerta del Mar ha registrado en su cita a 116 asistentes --89 mujeres y 27 hombres--. El centro gaditano oferta este año 77 plazas, cuatro más que el pasado año.

La jornada de puertas abiertas del hospital puertorrealeño ha contado con 92 residentes interesados por conocer su oferta. Este centro cuenta con dos plazas más que el pasado año, es decir, han pasado de ofertar 35 a 37, de las que 26 son para MIR, dos para FIR, dos para PIR, una para químicos y seis para Enfermería.

A todas ellas hay que añadir, el Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, que oferta este año 24 plazas para residentes médicos de Medicina Familiar y Comunitaria y 13 plazas para residentes enfermeros de Enfermería Familiar y Comunitaria. En total son 37 plazas, dos más que el pasado año, correspondientes a Enfermería.