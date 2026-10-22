Detenidos ocho estibadores de una red que introducía cocaína por el puerto de Algeciras (Cádiz) con diez arrestados más

Material intervenido en la operación desarrollada por la Guardia Civil y que se ha saldado con 18 detenidos, ocho ellos trabajadores de la estiba del puerto de Algeciras - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Uroboros', ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en España a través del puerto de Algeciras (Cádiz). En total hay 18 detenidos, ocho de ellos son personal de la estiba.

Según ha informado en un comunicado, se les atribuye cuatro aprehensiones de cocaína practicadas en el puerto algecireño que alcanzan un total de 139,28 kilogramos de esta sustancia. Se han llevado a cabo nueve registros en inmuebles de Algeciras, La Línea de la Concepción y Puente Mayorga (San Roque).

En uno de los domicilios vinculados al presunto líder de la organización fueron localizados 12 kilogramos de cocaína, 457.020 euros en efectivo, dos armas cortas, munición y un chaleco antibalas. En otro de los registros se intervino un detector de frecuencias, empleado para localizar los dispositivos de seguimiento instalados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y dos vehículos relacionados con los investigados.

La Guardia Civil ha destacado que las actuaciones han acreditado la existencia de una organización estable y jerarquizada con un reparto definido de funciones entre sus integrantes.

Bajo una estructura de dirección operaban dos ramas diferenciadas, una encargada de ejecutar las extracciones de la droga en el interior del puerto y otra dedicada a la logística, los seguimientos y las vigilancias y que incluían labores de contravigilancia frente a la actuación de los agentes.

Uno de los aspectos más característicos de esta operación son los ocho trabajadores portuarios detenidos, ya que su participación, según la Guardia Civil, "proporcionaba a la organización acceso legítimo a la terminal de contenedores y un conocimiento directo de los movimientos de la carga, lo que les permitía ejecutar las extracciones con mayor seguridad y menor riesgo de detección".

En operaciones anteriores era frecuente que este tipo de grupos criminales recurrieran a falsos portuarios, personas ajenas al puerto que se introducían ocultas en la terminal para llevar a cabo las extracciones. Pero en este caso se observa la participación de estibadores portuarios con acceso autorizado a las instalaciones. Esto, según ha explicado, "supone una mayor capacidad de penetración de las organizaciones en el entorno portuario y refuerza la necesidad de mantener la vigilancia sobre este ámbito.

LA TÉCNICA DEL "GANCHO PERDIDO"

El procedimiento empleado era el denominado "gancho perdido" o "gancho ciego", que consiste en ocultar cocaína entre la mercancía legal de contenedores procedentes de Sudamérica. Posteriormente la droga se extrae en un puerto de tránsito, en este caso el de Algeciras, y los contenedores continúan hasta su destino final. Por lo tanto, ni el exportador ni el importador tienen conocimiento de que su carga ha sido utilizada para el transporte de la droga.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Algeciras y coordinada por la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar.

Los detenidos y las diligencias instruidas, junto con los efectos intervenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Algeciras, quien decretó el ingreso en prisión preventiva sin fianza de seis de los detenidos.