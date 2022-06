Montero critica que el PP-A "tiene el no por sistema" y que va a terminar siendo "un partido antisistema"

Montero critica que el PP-A "tiene el no por sistema" y que se ha convertido "en un partido antisistema"

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido este miércoles en un mitin en la ciudad gaditana de San Fernando que "el PP-A tiene el no por sistema" y que "termina convirtiéndose en un partido antisistema con un patriotismo que se limita a agitar la bandera y un concepto de la política donde no cabe otro poder que el suyo".

Montero ha criticado "la crispación, el ruido y la deslealtad del PP y del Gobierno andaluz durante estos años en que no ha arrimado el hombro en los momentos difíciles que ha atravesado y atraviesa este país", según ha recogido el PSOE en un comunicado, así como se ha referido a todas las veces que el PP ha votado en contra de leyes y decretos "que mejoraban la vida de las personas".

"Han dicho que no incluso ante la enfermedad porque pensaban que si las políticas fracasaban, ellos ocuparían la Moncloa", ha argumentado. "Moreno es cómplice de esos votos en contra de su partido", ha asegurado, tras anotar que "ahora con todo el cuajo, se apunta las políticas del Gobierno de España cuando han votado en contra, después de haberse hecho el muerto". "Moderado no es, no ha hecho nada", ha criticado.

Montero ha mantenido que "se van a llevar una sorpresa" y ha señalado que a Juan Espadas "lo vamos a llevar a San Telmo", porque "Andalucía se lo merece". "Merece que el socialismo vuelva a San Telmo, merece un futuro socialista", ha defendido.

Tras esto, ha emplazado a "seguir insistiendo, desenmascarando las mentiras del PP". "Nuestra responsabilidad, lo útil es lo que cada uno representamos, contamos y decimos, el boca a boca de un militante vale más que el micrófono de un presidente", ha dicho.

Ha afeado a Moreno que "presuma de que ya está claro que va a ser presidente" y le ha pedido "un mínimo de respeto". "Va de sobrado y ya sabemos lo que le pasa al político que no hace autocrítica", ha relatado.

Al hilo, ha afirmado que "Moreno llegó de rebote". "Sacó los peores resultados del PP y ahora no quiere contestar si va a formar o no Gobierno con la ultraderecha y está aquí por Vox", ha apuntado.

Frente a la coalición de derechas, la ministra ha reivindicado "el orgullo de partido que en este país hizo posible la Constitución, con 143 años de historia, y de los que trabajan por la tolerancia y convivencia mientras la derecha hace gala de que en su partido solo caben las opiniones de los que piensan como ellos".