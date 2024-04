Montero dice que no puede "confirmar" devolución al novio de Ayuso y critica "intento de confusión" de Gobierno regional

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado este jueves que no puede "confirmar" si, como ha informado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Agencia Tributaria (AEAT) habría solicitado a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a la pareja de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y ha considerado que lo único que persigue el citado ejecutivo regional es generar "confusión".

En declaraciones a los periodistas en San Fernando (Cádiz), Montero ha indicado, en primer lugar, que le llama la atención que desde la Comunidad de Madrid se "dé información de los contribuyentes, que son anónimos", y que además se haga para poner en "indefensión a aquellos que tenemos que respetar siempre la información confidencial".

"El hecho de que alguien arroje un dato de este tipo sin demostrar ni presentar ningún papel que permita que todos conozcamos que lo que se está diciendo es verdad, pues hace que los demás estén en indefensión", según ha señalado la ministra.

"No puedo ni confirmar ni no confirmar una noticia que hemos conocido por la información que traslada el responsable de comunicación de la propia Comunidad de Madrid", ha señalado.

Ha insistido en que ella no puede "confirmar ese extremo, pero tampoco tiene importancia para lo que nos ocupa si en otro ejercicio fiscal alguien tiene o no que tener una devolución".

Así, ha puesto el acento en que lo que está constatado es que el novio de Ayuso ha cometido "dos delitos fiscales" que "ellos mismos han reconocido e, igualmente, según la Fiscalía, un fraude o un delito de falsedad documental". "Y eso así está recogido, así se ha confesado por parte del abogado de esta persona y, por otra parte, la Fiscalía así lo ha constatado y lo ha llevado al juicio", ha apuntado.

En su opinión, con la información relativa a una supuesta devolución de más de 500.000 euros, hay un "intento de confusión" por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid: "Que parezca que la señora Díaz Ayuso no mintió cuando dijo que no era verdad que se hubiera cometido fraude fiscal".

Ha insistido en que una cuestión "no tiene nada que ver con la otra", porque alguien puede tener, en un ejercicio fiscal, devolución y, en otro, tener que ingresar a las arcas.

"Lo que es obvio es que se ha cometido delito fiscal como se reconoció por parte del propio interesado", ha señalado Montero.

Ha lamentado el "ventajismo" que pretende el Gobierno de Comunidad de Madrid, que parece que "está defendiendo a ultranza que un ciudadano cometa fraude fiscal, algo impensable en un sistema democrático y por la responsabilidad de los responsables públicos".

"Me da bochorno que en una institución estén todos a una defendiendo o amparando lo que son delitos fiscales que se han confesado, y que incluso un partido como el PP le esté dando coartada y esté dando amparo, ahora que estamos en la campaña de la Renta, a un fraude fiscal, algo que no tiene ningún tipo de justificación", ha recalcado.

De otro lado, Montero ha indicado que no tiene ningún tipo de "conocimiento" sobre una posible demanda contra ella del novio de Isabel Díaz Ayuso. "No voy a hacer ningún comentario sobre algo que no tiene ningún tipo de sustento", ha apuntado.