PP lamenta que la Junta no se comprometa con la Formación Profesional Dual para la provincia de Cádiz

La parlamentaria del PP Teresa Ruiz-Sillero ha lamentado este martes que el Gobierno andaluz de Susana Díaz "no se comprometa con la Formación Profesional Dual en la provincia de Cádiz, tras no ofrecer, la consejera de Educación, Sonia Gaya, garantías de ampliar el número de plazas dedicadas a este tipo de formación para este nuevo curso en comarcas como La Janda y la Sierra de Cádiz, donde son inexistentes".

En un comunicado, Ruiz-Sillero ha recordado que pidió a la consejera, en la última Comisión de Educación del Parlamento andaluz, conocer el número de plazas en el que se incrementaba este tipo de oferta educativa para este año, además de conocer si "especialidades tales como la formación náutica y aeronáutica, la turística y la medioambiental, tan demandadas y necesarias para la formación de los jóvenes gaditanos", se pondrían en marcha.

En esa línea, la parlamentaria popular ha lamentado que Gaya no haya dado esos datos concretos, "lo que nos hace pensar que la Consejería de Educación deja abandonada a la provincia al no invertir más en FP Dual y, por tanto, no va a incrementar el número de plazas que existen a día de hoy en la Bahía de Cádiz, Jerez y el Campo de Gibraltar, así como la comarca de La Janda que no tiene ninguna o la Sierra de Cádiz, donde solo hay 15 plazas en Arcos".

Asimismo, ha advertido de que "faltan en toda la provincia plazas de FP Dual en materia turística". En este aspecto, ha puesto como ejemplo que en un lugar con una amplia oferta hotelera como es Chiclana, "no hay ninguna plaza, al igual que pasa en zonas del Campo de Gibraltar como Los Barrios, o en La Janda, con un gran potencial turístico en Barbate o Vejer, donde tampoco hay nada para ofertar".

Respecto a la rama medioambiental, Ruiz-Sillero ha apuntado que "tenemos varios parques naturales y se demanda, tanto en La Janda como en la Sierra, ese tipo de formación". De igual modo, ha criticado que "sólo el 37 por ciento de los centros donde se imparte esa FP Dual son públicos, el resto concertados, por lo que la oferta existe, prácticamente, en las grandes localidades con ese tipo de centros que menos mal que existen y que lo ofrecen".

Por último, ha lamentado que "el único centro donde se impartía formación náutica y aeronáutica de alto nivel era el CTI de San Fernando que la Junta tuvo que cerrar por el fraude de la formación".