PP pide en el Congreso la urgente declaración de la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad

CÁDIZ, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del PP en el Congreso de los Diputados ha registrado este miércoles una proposición no de Ley (PNL) por la que reclama al Gobierno la urgente declaración de la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad y que se dote de más medios materiales y personales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegados en Cádiz .

El portavoz adjunto del Grupo del PP, Sergio Sayas, ha presentado la iniciativa en Cádiz junto al presidente provincial del PP, Bruno García, y los diputados Pedro Gallardo, Ignacio Romani, Macarena Lorente y Miguel Sastre. Así, ha afirmado que esta reclamación "es una manera de reconocer la tarea que hacen aquí los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y acompañarlo también con una adecuada dotación de medios que es lo realmente importante".

Según ha indicado el PP en una nota, en la proposición, a la que el PP quiere dar prioridad para su debate en la Comisión de Interior del Congreso, se insta al Gobierno a declarar la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad, con incentivos económicos y laborales que reconozcan la labor policial; actualizar y aumentar el catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, procediendo al refuerzo de todas las unidades, del servicio marítimo y aéreo para que se reduzca la "sensación de impunidad" y eviten la "percepción de inseguridad".

Igualmente, pide dotar de más medios materiales y tecnológicos para la lucha contra el narcotráfico, la construcción de la nueva Comisaría de la Policía Nacional en La Línea y la creación en esta de una UPR, además de que se reactive de manera permanente y con todas las garantías la OCON-Sur.

Por último, se pide realizar una investigación sobre lo sucedido en Barbate para exigir responsabilidades políticas y se dé conocimiento de las conclusiones al Congreso de los Diputados en el plazo máximo de seis meses.

Sayas ha afirmado que "los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia se están viendo abocados a situación de indefensión como consecuencia de la ineficacia, ineficiencia y desatención por parte del ministro Marlaska y Pedro Sánchez".

"Les está llevando a trabajar como si fuera un simulacro, cuando se enfrentan a una amenaza real, con una delincuencia cada vez más peligrosa que usan medios cada vez más violentos, estando en peligro la vida de los agentes como desgraciadamente ocurrió en Barbate", ha apuntado.

Para el portavoz del PP, "el Gobierno de España no puede hacer dejación de sus funciones y seguir en esta infradotación de medios a los cuerpos de seguridad".

En este sentido, ha criticado que "no se ponen medios porque dicen son caros y sin embargo, esos mismos que quitan OCON Sur son los que están dando 15.000 millones de euros a los independentistas en Cataluña, que están sobre financiando con 800 millones de euros más a TVE para autobombo del Gobierno o aquellos que incrementan el gasto en publicidad institucional". "No es una falta de medios, no es una falta de recursos, es una falta de interés y de querer comprometerse con la seguridad de los agentes", ha añadido.

"Venimos a reivindicar a Cádiz el compromiso que tiene el PP de defender a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que se atienda sus reivindicaciones, porque es incomprensible que se siga sin dotarles de los medios adecuados", ha manifestado.

Por su parte, Bruno García ha agradecido a Sayas su trabajo como "nuevo aliado de la provincia de Cádiz para defender, junto a los diputados gaditanos, las reclamaciones de Cádiz que tantas cosas necesita y por las que hay que luchar". En este sentido, ha criticado que "el Gobierno de Pedro Sánchez sólo pone la atención en quienes necesita para gobernar y nunca mira a la provincia de Cádiz".