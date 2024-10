El PSOE dice que hay 7.000 gaditanos esperando a tener valoración en Dependencia y respuesta de la Junta

CÁDIZ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, ha participado junto a otros miembros del PSOE en la concentración a las puertas de la delegación del Gobierno andaluz convocada por UGT y CCOO para reivindicar con motivo del Día de las personas mayores más políticas sociales, donde ha asegurado que ha asegurado que hay 7.000 gaditanos esperando a tener esa valoración por Dependencia y respuesta de la Junta a la solicitud de ayuda.

"Nos preocupan esos 7.000 mayores que están esperando, más duro nos parece todavía cómo muchos de ellos mueren cada día", ha añadido en una nota Carrera, que ha afirmado que "todos, por desgracia, conocemos algún caso de algún familiar, de algún conocido que ha fallecido en nuestra provincia, esperando esa ayuda que le correspondía de la dependencia, sin que la Junta haya sido capaz de valorarlos".

"Nuestros mayores no solo en Andalucía, sino en nuestra provincia, no cuentan con esas políticas públicas, no cuenta con el respaldo de unas políticas públicas por parte de la Junta que den respuesta a las necesidades para garantizar un envejecimiento activo, con calidad de vida para nuestros mayores", ha afirmado.

Para la dirigente socialista, "si hay algo que pone de manifiesto la deriva a la que el gobierno de Juanma Moreno está llevando las políticas públicas, son los datos referidos a las políticas dirigidas a los mayores", señalando que hay 3.000 beneficiarios menos con ayuda a domicilio y en teleasistencia, o que se ha reducido a la mitad, de 4.000 a casi 2.000, las plazas en residencias de mayores y un cuarto menos de beneficiarios en los centros de día.

"No es una cuestión de financiación, el Gobierno andaluz recibe más recursos del Gobierno de España, desde luego es una cuestión de voluntad", ha asegurado la portavoz socialista.

Carrera ha afirmado que "desde el PSOE se va a estar en cada una de las reivindicaciones que los sindicatos convoquen, va a elevar estas reclamaciones a los plenos municipales, a la Diputación, al parlamento, y en todos aquellos estamentos donde se pueda poner voz a muchos mayores que merecen esas políticas públicas acordes a las necesidades".

Además, la dirigente socialista ha afeado a Juanma Moreno que presuma de reducir impuestos "mientras reduce a la mitad el número de plazas en residencias de mayores, obligando a que esa familia con esos recursos familiares tengan que afrontarlo". "Cuando se reduce el número de ayudas a la dependencia, o se tarda tanto, lo que obliga es a que esa familia tengan que afrontarlo con sus recursos, y lo mismo sucede cuando se reducen las ayudas a la teleasistencia", ha manifestado.