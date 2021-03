Susana Díaz insiste en que tiene "toda la energía" puesta en la pandemia y no pierde "ni un minuto" en temas orgánicos

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha insistido este lunes en señalar que tiene volcada "toda la fuerza y energía" en lo relativo a la pandemia de Covid-19 por la que "55" andaluces "se contagian cada hora", y ha aseverado que no va a "perder ni un minuto" en cuestiones orgánicas de la federación socialista andaluza.

Así lo ha trasladado la dirigente socialista andaluza a preguntas de los periodistas tras su encuentro con comerciantes, hosteleros y empresarios del Campo de Gibraltar en la sede del PSOE de Los Barrios (Cádiz), y a unos meses de que deba celebrarse el congreso regional del PSOE-A, que debería desarrollarse en los tres meses siguientes al federal, convocado para el próximo mes de octubre.

Susana Díaz ha aseverado que "llevamos un año de pandemia" en el que "cada hora ha muerto en Andalucía un hombre, uno por hora, y 55 se contagian cada hora". "Toda la fuerza, toda la energía, el talento, lo tenemos centrado en la lucha por la pandemia", ha aseverado la líder del PSOE-A antes de apostillar que, "con la que está cayendo, la gente lo que quiere es eso".

"Cuando llegue el momento, yo ya lo he dicho", ha abundado, al tiempo que ha indicado que "la decisión del futuro de Andalucía la van a tomar los compañeros militantes del PSOE de Andalucía cuando llegue su momento", pero "ahora todos estamos en el esfuerzo, en el trabajo de ayudar a los andaluces que lo están pasando mal, que están sufriendo una barbaridad".

Ha insistido en que, "cuando toque ese congreso, serán los compañeros y compañeras, las mujeres y los hombres del PSOE de Andalucía, los que tomen la decisión del futuro de nuestra organización". "Y ahora no voy a perder ni un minuto que no sea en ayudar a los andaluces, que sé lo que están pasando y cada día en cada rincón me lo están transmitiendo", ha zanjado Susana Díaz.