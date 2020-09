Trabajadores del metal de Cádiz acudirán al Gobierno central porque "tiene que tomar parte en las reivindicaciones"

CÁDIZ, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) de la Bahía de Cádiz han anunciado que acudirán al Gobierno central y a las administraciones oportunas, "las cuales tienen que tomar parte y carta en los asuntos que se están reivindicando".

En rueda de prensa, los portavoces de la CTM han explicado que a partir de ahora se "tomarán acciones que no desgasten tanto" ni a ellos ni a los propios trabajadores.

Así, han adelantado que "se va a hacer una campaña de denuncias masivas porque a la fecha, después de terminar el conflicto que se ha llevado a cabo, todavía las empresas están obligando a los trabajadores a realizar horas extras y a su vez están despidiendo a otros, cuando el convenio del metal de la Bahía de Cádiz prohíbe las horas extras por la cantidad de parados que hay en la provincia".

"Hemos pedido también una reunión a la inspección de trabajo y estamos esperando a que nos dé cita para reunirnos para que tome cartas en el asunto", han detallado.

La CTM ha continuado reclamando el cumplimiento de convenio, así como carga de trabajo "digna y sostenida". Además, ha insistido también en la readmisión de los compañeros "represaliados" por las reivindicaciones y ha pedido una auditoría externa a Navantia.

En este sentido, desde la CTM han criticado al Gobierno central "por no involucrarse en el conflicto y su dejadez, que siendo un Gobierno que se supone que es progresista y que está de parte de los trabajadores, en ningún momento se ha recibido ni ese apoyo ni lo más mínimo por parte de ellos".

Los trabajadores del Metal pedirán explicaciones al Ejecutivo español, "ya que después de un mes desde los despidos de los compañeros represaliados no se han presentado y no hay noticias de ellos" y pedirán "que se posicione porque es de fácil arreglo". "No le estamos pidiendo nada del otro mundo", han asegurado.

De igual forma, han criticado a la presidenta del Comité de Navantia Puerto Real, Margaria Fornel, "que tampoco se ha preocupado por los trabajadores de la industria auxiliar, que son el 90% de la mano de obra en los astilleros, ya que los astilleros han estado totalmente parados por la huelga indefinida que se ha llevado durante esos siete días".

"Margarita Fornel no solo no ha querido mediar en el conflicto sino que se ha posicionado a favor de Navantia, a favor de la Femca, y todas sus críticas siempre han sido destructivas hacia el movimiento de los trabajadores de la industria auxiliar del metal, más que buscarle solución al conflicto, estando en su mano", han lamentado.

Así, han manifestado que la lucha "ha sido desigual". "Navantia en vez de intentar negociar desde el minuto uno como pretendíamos nosotros ha ido a machacar", han resaltado, apuntando que "está claro que es un enemigo muy poderoso". "Ha sido un asedio en toda regla", han subrayado.

No obstante, para la CTM, se trata de una victoria "porque esto nunca se ha visto en la historia del movimiento obrero en la Bahía". "Los trabajadores comparten nuestras reivindicaciones pero no podían soportar más esta situación", han aseverado.

De esta forma, según han continuado, han vivido una situación "en la que llegaban presiones por parte de las empresas, coaccionándolos por Whatsapp, vía correo electrónico, los encargados los reunían uno por uno para preguntar quiénes iban a ir a esa huelga y hasta han habido compañeras que han sido castigadas 40 días de empleo y sueldo por apoyar estas justas reivindicaciones".

"Entendemos que ha sido una victoria porque los trabajadores hemos ganado en conciencia y saben que unidos podemos tener el sartén por el mango y ganar nuestras reivindicaciones", han señalado los portavoces, que además han indicado que también ha servido para que se afilien más personas.