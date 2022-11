Verdemar pregunta a Gibraltar "cuándo" van a empezar las operaciones para retirar el buque OS35

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Verdemar-Ecologistas en Acción ha criticado que el Gobierno de Gibraltar "siga sin dar noticias" sobre la situación del buque OS35, hundido frente a las playas de La Línea de la Concepción (Cádiz) desde finales del mes de agosto. En este sentido, ha preguntado al Gobierno gibraltareño "cuándo" van a empezar las operaciones para retirar los restos del barco.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Verdemar, Antonio Muñoz, ha señalado que Gibraltar "desde que anunció que el barco iba a estar ahí hasta mayo de 2023 ha dejado de dar información, a excepción cuando quita y pone la barrera anticontaminación, en dos ocasiones, por el temporal".

Muñoz ha afirmado que espera que el OS35 "no termine en el mar como un foco de contaminación medioambiental" y ha recordado que desde el principio del accidente desde Verdemar "se ha reclamado información sobre la carga exacta que llevaba el buque en el momento del siniestro y qué pensaban hacer para que esto no se convirtiera en lo que va camino de convertirse, un nuevo New Flame".

Verdemar ha insistido en reclamar "claridad y transparencia, tanto al Gobierno de Gibraltar como el español, si es verdad que esa comunicación es fluida y es conocedor de los planes y acciones que se van a llevar a cabo".

Finalmente, Muñoz ha manifestado que, "aunque ya no sea noticia de primera plana, el barco sigue ahí a merced de las condiciones climatológicas y a la espera de que los temporales no sean excesivamente violentos para no tener que lamentar una nueva tragedia".