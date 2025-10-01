Amucan Bahía Cádiz prepara su 'Octubre Rosa' para visibilizar y recaudar fondos contra el cáncer con apoyo de Diputación

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres con Cáncer 'Bahía', Amucan, con la llegada del mes de octubre, prepara una serie de acciones en torno a la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, el día 19, que conforman el denominado 'Octubre Rosa', color representativo de la lucha contra esta enfermedad, contando, como cada año, con el apoyo de la Diputación.

La responsable del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de Diputación, Paula Conesa, y la presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer 'Bahía', Yolanda Beláustegui, han ofrecido los detalles de esta iniciativa que incluye la campaña 'Rayas que unen pasos', además de la celebración de la Marcha Rosa, que tiene lugar este domingo 5 de octubre en Los Toruños.

Según ha indicado la Diputación en una nota, la diputada ha felicitado a la Asociación Amucan por su trabajo y por la nueva campaña, que ha calificado como "muy atractiva". Paula Conesa ha recordado que si bien el año pasado se distribuyeron espejos, en este caso serán calcetines rayados, que podrán obtenerse en más de 30 puntos de la provincia, los que permitirán que obtengan fondos para el funcionamiento de la entidad.

"Es un buen momento para esta campaña. Estamos en cambio de temporada, viene el frío, y tenemos que volver a cubrirnos los pies", ha comentado Paula Conesa para animar a la ciudadanía a sumarse a la campaña. También ha señalado el papel que desempeñan estos proyectos de cara a la salud mental de las mujeres que conviven con la enfermedad, ya que "les permite estar ocupadas e ilusionadas, pensando en otra cosa y no dándole vueltas a la incertidumbre que conlleva".

Los calcetines, de diseños variados, largos, cortos y de diferentes colores, tienen en común que son a rayas, y por ello la campaña para su distribución se denomina 'Rayas que unen pasos', en alusión a los avances necesarios y al camino que aún queda por recorrer en comunidad para acabar con la enfermedad.

Yolanda Beláustegui también ha explicado que "el fomento del ejercicio es muy importante para prevenir recaídas" y que desde Amucan se ofrece a sus socias poder hacer actividad física beneficiosa para su salud como yoga, entrenamiento funcional o pilates. Los costes que representan estos servicios se costean en parte con la recaudación de los calcetines, que pueden obtenerse a cambio de un donativo simbólico de tres euros.

Beláustegui también ha explicado los objetivos de la asociación, que es "cuidar a las socias pero sobre todo visibilizar el cáncer de mama, y otros tipos de cáncer". Por ello ha ofrecido datos que dejan muy a las claras el impacto de la enfermedad, ya que cada año en el mundo se producen dos millones de diagnósticos. "Por suerte hay un alto índice de supervivencia, en torno al 90%, pero no se puede convertir en una enfermedad común y necesitamos el apoyo de la sociedad", ha concluido la presidenta de Amucan.

Por otra parte, han recordado la Marcha Rosa de Los Toruños, que se celebra este domingo 5 de octubre, con la expectativa de superar el número de 1.300 personas participantes del año pasado. Las personas interesadas en inscribirse en esta novena edición pueden hacerlo desde este 2 de octubre en el patio de la Casa de los Toruños hasta el mismo domingo. El coste de inscripción es de 7 euros y todo lo que se recaude se destinará a una entidad que se dedique a la investigación de la enfermedad.